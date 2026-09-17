Cẩn trọng với sự tiện lợi của nước đóng bình

ANTD.VN - Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội vừa phát hiện, xử lý vi phạm tại một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, qua đó cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cung cấp cho trường học, bệnh viện và người tiêu dùng.

Qua kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy, tại thôn Dục Nội, xã Đông Anh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm. Khu vực sản xuất và kho bảo quản có tường, trần, nền bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc. Doanh nghiệp không thực hiện công bố lại sản phẩm khi có thay đổi về tên, xuất xứ, thành phần cấu tạo; đồng thời sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 17/8/2026, Chi cục ATVSTP Hà Nội quyết định xử phạt Công ty Savy tổng cộng 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sản xuất nước uống đóng chai trong 2 tháng và yêu cầu khắc phục các vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo trường học, bệnh viện và người dân lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm tra hồ sơ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.