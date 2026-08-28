Brazil kiện Discord, đòi bồi thường 97 triệu USD vì không bảo vệ trẻ em

ANTD.VN - Chính phủ Brazil đã khởi kiện Discord, yêu cầu nền tảng này bồi thường 500 triệu real (khoảng 97 triệu USD) với cáo buộc để những lỗ hổng nghiêm trọng trong việc xác minh độ tuổi và bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.

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Văn phòng Tổng Chưởng lý Brazil ngày 27-8 cho biết đã đệ đơn kiện Discord lên tòa án liên bang, cáo buộc nền tảng liên lạc trực tuyến phổ biến trong cộng đồng game này thủ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên.

Chính phủ Brazil yêu cầu Discord bồi thường 500 triệu real do những tổn hại tâm lý mang tính tập thể mà nền tảng này bị cáo buộc đã để xảy ra.

Đơn kiện dài 25 trang cho rằng hệ thống xác minh độ tuổi và các biện pháp bảo đảm an toàn người dùng của Discord tồn tại “những lỗ hổng nghiêm trọng”.

Theo phía Brazil, công ty đã vi phạm một số nghĩa vụ và quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Chính phủ Brazil cũng đề nghị tòa án buộc Discord ngay lập tức tăng cường công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh, mở rộng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật sở tại và triển khai công nghệ tự động để phát hiện, loại bỏ nội dung nguy hiểm.

Động thái trên diễn ra sau một vụ tự tử hồi tháng 7-2026 được cho là có liên quan đến nền tảng này.

Đầu tháng 8, Chính phủ Brazil đã yêu cầu Discord đình chỉ tính năng phát trực tiếp liên quan đến quá trình xử lý vụ việc. Theo Bộ Tư pháp Brazil, 5 thanh thiếu niên đã bị bắt liên quan đến cái chết nói trên.

Discord phản đối vụ kiện, cho rằng hành động của Chính phủ Brazil là “không tương xứng” và không phản ánh chính xác cách công ty thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cũng như tuân thủ luật pháp Brazil.

Discord là ứng dụng chat, gọi thoại và gọi video theo nhóm, ban đầu dành cho game thủ, giờ dùng để xây cộng đồng. Hiện nền tảng này có hơn 90 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn thế giới.