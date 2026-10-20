Ngoại trưởng Nga tới Iran, thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt xung đột

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19-10 đã tới Tehran trong chuyến thăm Iran đầu tiên kể từ khi xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel bùng phát, trong khi Matxcơva tìm cách thúc đẩy các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (bên phải) gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran ngày 19-10-2026

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Lavrov tới Tehran từ Bahrain, nơi ông vừa tham dự phiên đối thoại chiến lược giữa Nga và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Tại Tehran, Ngoại trưởng Nga đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi và hội kiến Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Tâm điểm thảo luận là các biện pháp giảm leo thang tại Vịnh Ba Tư, tình hình eo biển Hormuz và việc triển khai Thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện Nga - Iran có thời hạn 20 năm, chính thức có hiệu lực từ ngày 2-10.

Phát biểu sau hội đàm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, tình trạng mất an ninh hiện nay quanh eo biển Hormuz là hệ quả trực tiếp từ hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông nhấn mạnh Tehran ưu tiên ngoại giao và cho rằng các vấn đề khu vực không có giải pháp quân sự.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga cam kết với thỏa thuận chiến lược 20 năm với Iran, đồng thời cho biết các chuyên gia Nga sẽ dần trở lại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr sau khi phải rút đi trong thời gian xung đột.

Ông cũng liên hệ việc khôi phục tự do hàng hải với yêu cầu bảo đảm Iran không bị tấn công trở lại.

Nhà ngoại giao Nga thông báo cho phía Iran về kết quả trao đổi với đại diện các quốc gia Ảrập vùng Vịnh, đồng thời thúc đẩy ý tưởng xây dựng một kiến trúc an ninh tập thể tại khu vực, kết hợp các sáng kiến của Nga, Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Vịnh Ba Tư vẫn ở mức cao. Tại cuộc họp ở Manama hôm 18-10, các nước GCC đã đề nghị Nga sử dụng ảnh hưởng của mình với Tehran để thúc đẩy đối thoại nghiêm túc và nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tổng thư ký GCC Jasem Al-Budaiwi cho biết, các nước thành viên đã phải hứng chịu hơn 7.000 tên lửa và máy bay không người lái của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu.

Trong tuyên bố chung, 6 nước Ảrập vùng Vịnh yêu cầu chương trình hạt nhân, tên lửa của Iran cũng như việc Tehran hậu thuẫn các nhóm vũ trang trong khu vực phải được đưa vào các cuộc đàm phán tương lai nhằm chấm dứt xung đột.