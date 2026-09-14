Bộ trưởng Phúc lợi Latvia bị cách chức vì lái xe trong tình trạng say rượu

ANTD.VN - Ngày 13-9, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã ký quyết định cách chức Bộ trưởng Phúc lợi Reinis Uzulnieks sau khi ông bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe khi say rượu.

Ông Reinis Uzulnieks đối mặt với mức án tù lên tới 1 năm



Theo hãng thông tấn LETA của Latvia, ông Uzulnieks, 40 tuổi, bị cảnh sát dừng xe vào tối 12-9 tại thành phố Ropazi gần Thủ đô Riga.

Kết quả 2 lần đo nồng độ cồn cho kết quả ở mức 3,09 và gần 3,5 phần nghìn, vượt xa mức giới hạn cho phép 0,5 phần nghìn ở Latvia.

Sau đó ông bị tạm giữ và cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án. Ông Uzulnieks có thể phải đối mặt với án tù lên đến 1 năm và bị cấm lái xe trong 5 năm.

Ông Uzulnieks là thành viên của Liên minh Nông dân Latvia, một đảng thành viên thuộc Liên minh Xanh và Nông dân (ZZS) trong liên minh cầm quyền.

Ngay sau vụ việc, ZZS đã tổ chức họp khẩn và rút lại sự ủng hộ đối với ông Uzulnieks trên cương vị Bộ trưởng Phúc lợi. Ông cũng bị khai trừ khỏi Liên minh Nông dân Latvia.

Thủ tướng Kulbergs đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp Uldis Augulis làm quyền Bộ trưởng Phúc lợi.

Ông Kulbergs nhấn mạnh lái xe khi say rượu gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người khác, và hành vi như vậy ở một bộ trưởng là không thể chấp nhận.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt. Ông nói hành vi lái xe khi say rượu của quan chức nhà nước là đặc biệt đáng lên án và phải bị xử lý theo pháp luật. "Không ai đứng trên pháp luật", ông Rinkevics tuyên bố.

Sự việc xảy ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Latvia dự kiến vào ngày 3-10. Ông Uzulnieks vốn là ứng cử viên hàng đầu của ZZS tại khu vực bầu cử Zemgale.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Latvia cho biết do danh sách ứng cử viên đã được nộp chính thức, tên ông Uzulnieks vẫn sẽ xuất hiện trên lá phiếu dù đã bị khai trừ khỏi đảng. Trong khi đó, ZZS cho biết sẽ gỡ bỏ toàn bộ các tài liệu vận động tranh cử có hình ảnh của ông.