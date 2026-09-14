Giáo sư Nhật thuyết trình về dự án nghiên cứu mặt trăng của Sao Hỏa

ANTD.VN - Một chuyên gia về Sao Hỏa đã có bài thuyết trình để nâng cao nhận thức về một dự án của Nhật Bản nhằm khám phá một trong những vệ tinh của hành tinh đỏ này.

Giáo sư Usui Tomohiro thuyết trình về dự án trước công chúng tại một bảo tàng khoa học ở thành phố Niigata. Ảnh: NHK

Tàu thăm dò Mars Moons eXploration của Nhật Bản đã được thiết kế để lần đầu tiên đáp xuống vệ tinh Phobos của Sao Hỏa với mục đích thu thập cát và mang trở lại Trái đất. Dự kiến, tàu thăm dò này sẽ được tên lửa H3 phóng lên vào ngày 20-10 tới.

Hôm 13-9, Giáo sư Usui Tomohiro của Viện Vũ trụ và Khoa học Vũ trụ thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), đã có bài thuyết trình về dự án trước công chúng tại một bảo tàng khoa học ở thành phố Niigata, miền Trung nước này.

Giáo sư Usui, thành viên của nhóm dự án này, cho biết Sao Hỏa đang thu hút sự quan tâm của Mỹ và Trung Quốc như một mục tiêu thăm dò trong tương lai. Ông cho biết có khả năng chất hữu cơ và nước vẫn tồn tại trên hành tinh này.

Ông giải thích rằng dự án tàu thăm dò Mars Moons eXploration tập trung vào vệ tinh Phobos, còn được gọi là một trong những mặt trăng của Sao Hỏa. Dự án được thực hiện nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc của vệ tinh này thông qua việc mang các mẫu vật trở về Trái đất.

Cũng theo Giáo sư Usui, rõ ràng là có một phần nghìn khả năng cát từ Sao Hỏa có thể được tìm thấy trong cát trên bề mặt vệ tinh Phobos. Ông cho biết chúng có lẽ đã bị phân tán khi các thiên thạch va chạm với hành tinh này. Theo Giáo sư Usui, các mẫu sẽ được đưa trở lại Trái đất có thể chứa các chất mà hoàn toàn không ai ngờ tới.