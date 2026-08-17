'Biển lửa' vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử Bỉ đang tiến sát biên giới Đức

ANTD.VN - Bỉ đang nỗ lực tối đa khống chế vụ cháy rừng lớn nhất nước này trong hơn một thế kỷ, sau khi ngọn lửa thiêu rụi khoảng 3.000ha tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens và tiến sát biên giới Đức.

Lính cứu hỏa làm việc tại khu vực bị cháy rụi trong vụ cháy rừng gần Malmedy, Bỉ, ngày 16-8-2026

Đám cháy bùng phát từ 2 ngày trước trong khu vực rộng lớn vùng than bùn, đồng hoang và rừng thông, địa hình khiến lực lượng cứu hỏa rất khó tiếp cận. Giới chức cảnh báo nếu không được ngăn chặn, lửa có nguy cơ lan sang lãnh thổ Đức.

Khu rừng bị cháy gần Malmedy, Bỉ, ngày 16-8-2026

Tại thị trấn Monschau của Đức, nơi có khoảng 12.000 dân, chính quyền ngày 16-8 đã yêu cầu sơ tán người dân trên hai tuyến phố do đám cháy, khói dày đặc và điều kiện thời tiết thay đổi.

Trước đó, những hộ sống gần khu vực cháy nhất đã được khuyến cáo rời đi khi mặt trận lửa chỉ còn cách khu dân cư khoảng 2km.

Phía Bỉ cũng sơ tán một phần hai ngôi làng. Khoảng 20 người phải qua đêm tại một nhà thi đấu địa phương.

Hàng trăm lính cứu hỏa và nhân viên ứng phó khẩn cấp đã được triển khai. Hai trực thăng Chinook chở nước của Hà Lan, trực thăng Bỉ cùng hai máy bay chữa cháy được điều từ Thụy Điển đang tham gia dập lửa từ trên không.

Lính cứu hỏa hỏi thăm người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng gần Malmedy

Nông dân địa phương cũng huy động khoảng 15 máy kéo chở các bồn nước lấy từ một hồ gần đó để tiếp tế liên tục cho lực lượng cứu hỏa.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Bernard Quintin cho biết hai hướng cháy tiến về Jalhay và Monschau đã được kiểm soát. Tuy nhiên, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Gió thay đổi liên tục và địa hình đầm lầy khiến xe chữa cháy có nguy cơ sa lầy, trong khi lực lượng mặt đất khó tiếp cận trực tiếp các điểm cháy.

Khói từ High Fens đã lan sang tỉnh Namur của Bỉ và tới tận miền Đông nước Pháp, khiến tỉnh Moselle phải phát cảnh báo ô nhiễm không khí.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định do lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận khu vực nơi ngọn lửa bùng phát. High Fens từng hứng chịu một vụ cháy lớn vào năm 1911, cũng trong thời kỳ nắng nóng và hạn hán.

Những ngày gần đây, Bỉ cùng nhiều nước châu Âu trải qua đợt nắng nóng, khô hạn dữ dội, với nhiệt độ tại một số khu vực của Bỉ lên tới 37 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.