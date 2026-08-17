Nhật Bản chuyển tàu cao tốc mới tới cảng ở Đài Loan

ANTD.VN - Một mẫu tàu cao tốc mới, được phát triển dựa trên tàu Shinkansen của Nhật Bản, đã được chuyển đến một cảng ở phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh: NHK

Hôm 15-8, tàu đã được cần cẩu dỡ xuống từ tàu thủy tại cảng ở Cao Hùng. Hơn 300 người từ Nhật Bản và Đài Loan đã có mặt chứng kiến việc dỡ tàu.

Một liên doanh, trong đó có các công ty Hitachi và Toshiba của Nhật Bản, đã nhận được đơn đặt hàng tổng cộng 144 toa tàu, trị giá hợp đồng xấp xỉ 124 tỷ yên (khoảng 778 triệu USD).

Các tàu mới được phát triển dựa trên mẫu tàu Shinkansen N700S của Nhật Bản và đã được cải tiến theo yêu cầu của Đài Loan, trong đó có việc thêm các cửa sổ thoát hiểm khẩn cấp và giá đỡ hành lý lớn.

Dịch vụ tàu cao tốc của Đài Loan bắt đầu được khai thác vào năm 2007. Đây là dịch vụ đầu tiên áp dụng công nghệ tàu cao tốc Shinkansen bên ngoài Nhật Bản. Hệ thống hiện vận hành các tàu dựa trên mẫu Shinkansen 700. Đây là lần đầu tiên mẫu tàu mới được giới thiệu kể từ khi dịch vụ tàu cao tốc Đài Loan được triển khai.

Dự kiến, mẫu tàu mới sẽ trải qua các bài kiểm tra để xác nhận tính an toàn, tiện dụng và những yếu tố khác, trước khi được đưa vào hoạt động thương mại sớm nhất là tháng 7 năm sau.