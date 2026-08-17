Ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn, 5 nam thiếu niên tử vong thương tâm

ANTD.VN - Cảnh sát cho biết 5 thanh thiếu niên đã tử vong và 4 người khác bị thương nặng trong vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc tại Cộng hòa Ireland.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 16-8 tại Ireland. Ảnh: PA

Lực lượng cảnh sát xác nhận thi thể của các nạn nhân - tất cả đều là nam giới - đã được đưa khỏi hiện trường vụ va chạm giữa 2 phương tiện. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng 16-8 trên tuyến đường M9 thuộc hạt Kildare ở Ireland.

Cảnh sát cho biết, những người ngồi trên chiếc xe còn lại - gồm 3 phụ nữ (2 người ở độ tuổi 30 và 1 người ở độ tuổi 20) cùng 1 bé trai - hiện đang được điều trị tại bệnh viện với các chấn thương nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra, làm rõ.

Ủy viên Cảnh sát Justin Kelly mô tả vụ va chạm trực diện giữa 2 ô tô là “kinh hoàng”, đồng thời cho biết “trong một số trường hợp”, các phương tiện bị điều khiển ngược chiều trên đường cao tốc chỉ để câu “like” (lượt thích) trên mạng xã hội.

Mới đây, 9 người đã bị thương trong vụ va chạm trực diện trên đường M50 ở Dublin, cũng liên quan đến một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều.

Khi nói về vụ tai nạn hôm 16-8, ông Kelly cho biết: “Các nạn nhân đang di chuyển hoàn toàn bình thường thì bị đâm bởi chiếc xe chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Vụ tai nạn kinh hoàng này, tiếp nối vụ va chạm gần đây trên đường M50, cho thấy hành vi lái xe ngược chiều trên đường cao tốc nguy hiểm và thiếu trách nhiệm đến mức nào”.

“Điều khiến hành vi liều lĩnh này trở nên tồi tệ hơn nữa là trong một số trường hợp, người ta làm vậy chỉ để câu “like” trên mạng xã hội, bất chấp hậu quả thảm khốc có thể xảy ra đối với những người vô tội và chính bản thân họ”, ông Kelly nhấn mạnh.