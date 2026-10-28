Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyết sách phải đủ mạnh để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển Thủ đô

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, những chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược, là những việc phải làm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 28/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài, khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của Thường trực HĐND, UBND TP và các cơ quan có liên quan trong quá trình chuẩn bị kỳ họp lần này.

Để các nội dung được xem xét, quyết định đạt chất lượng và sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu HĐND TP trong quá trình thảo luận quan tâm đến 4 vấn đề trọng tâm.

Theo đó, tập trung xem xét, quyết định những chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược, là bước đột phá trong phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là những việc phải làm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nguồn lực cần được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tương xứng với vị thế, tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Vì vậy, việc xem xét, quyết nghị cần phải thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh và trách nhiệm, không chỉ bảo đảm đúng quy định của pháp luật mà còn phải tạo được cơ chế đủ mạnh, đủ khả thi để các chủ trương, dự án sớm được triển khai, phát huy hiệu quả thực chất.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, bên cạnh những quyết sách mới về đầu tư, phát triển hạ tầng và tái thiết đô thị, thành phố đồng thời quyết định những vấn đề trực tiếp gắn với đời sống nhân dân, trong đó có chính sách giải quyết chỗ ở cho các đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ.

Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc hài hòa giữa phát triển đô thị và chăm lo đời sống nhân dân. Chỉnh trang, tái thiết đô thị không chỉ nhằm kiến tạo những công trình hiện đại, những không gian đô thị khang trang, văn minh hơn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị, các đại biểu HĐND TP xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư, trong đó cần tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, tạo được sức lan tỏa, đóng góp vào tăng trưởng.

Đại biểu cũng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đầu tư cho giáo dục, y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội chính là đầu tư cho con người, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Các chính sách xã hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Về hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc điểm của Hà Nội.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, các quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi những nội dung được thông qua kịp thời chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở.

Vì vậy, cần khắc phục tình trạng tổ chức thực hiện còn là khâu yếu; tránh để các nội dung đã được HĐND thành phố quyết nghị nhưng chậm triển khai, không rõ thời gian hoàn thành hoặc không đúng với kế hoạch đã được HĐND thành phố xem xét, thông qua.