Nhật Bản sửa Luật Hoàng gia, thay đổi các quy định về hôn nhân và nhận con nuôi

ANTD.VN - Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự luật sửa đổi Luật Hoàng gia, thay đổi các quy định liên quan đến hôn nhân và việc nhận con nuôi. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với nội dung chính của bộ luật này trong hơn 75 năm qua.

Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: NHK

Hoàng gia Nhật Bản hiện gồm Nhật hoàng Naruhito và 15 thành viên khác. Theo luật hiện hành, các nữ thành viên khi kết hôn với người ngoài hoàng tộc sẽ phải rời khỏi Hoàng gia. Có những lo ngại rằng sẽ đến lúc không có đủ thành viên Hoàng gia để hỗ trợ các công vụ của Nhật hoàng.

Một vấn đề khác là đảm bảo ổn định người kế vị. Theo luật, ngôi vị được truyền cho người con trai thuộc dòng nội tộc của Hoàng gia. Hiện tại, chỉ có 3 thành viên đủ điều kiện kế vị.

Theo luật mới, các nữ thành viên sẽ tiếp tục ở lại Hoàng gia sau khi kết hôn. Luật cũng cho phép nhận con nuôi là nam giới thuộc dòng nội tộc của các nhánh Hoàng gia cũ.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Duy tân Nhật Bản ủng hộ dự luật. Bên cạnh đó, dự luật được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của một số đảng đối lập, trong đó có Đảng Dân chủ Quốc dân, Komeito và Sanseito.

Một nghị quyết bổ sung cũng đã được thông qua tại ủy ban của cả Thượng viện và Hạ viện, kêu gọi tiếp tục nghiên cứu các phương án nhằm bảo đảm sự kế vị ổn định của Hoàng gia, dựa trên những biến động về số lượng thành viên hoàng tộc.