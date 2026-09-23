Bão Dujuan gây mưa kỷ lục tại Nhật Bản, ít nhất 10 người thiệt mạng

ANTD.VN - Bão Dujuan đổ bộ đã gây mưa lớn kỷ lục, lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại miền Đông Nhật Bản, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 4 người mất tích và nhiều người bị thương tính đến ngày 22-9-2026.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích khi nhà bị sạt lở do bão Dujuan ở Miura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Khu vực Kanto cùng quần đảo Izu chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tại thị trấn Oshima trên đảo Izu Oshima, lượng mưa trong 48 giờ lên tới 832mm, cao gấp khoảng 2,4 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 9 và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sạt lở ở cấp cao nhất tại Oshima trong thời gian mưa lớn.

Dù bão đã di chuyển ra Thái Bình Dương, nhà chức trách tiếp tục cảnh báo nguy cơ lở đất và nước sông dâng cao do đất đã ngấm lượng nước rất lớn.

Các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại hai tỉnh Chiba và Kanagawa. Tại thành phố Yokosuka, một người tử vong sau khi đất đá tràn vào nhà.

Bão gây mưa lớn kỷ lục ở Chiba, ngày 21-9-2026

Tại Chiba, sạt lở làm sập nhiều ngôi nhà, một công nhân gặp nạn lúc sử dụng máy móc để dọn bùn đất trên đường. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và phòng vệ Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Hơn 1,6 triệu người đã được yêu cầu hoặc khuyến cáo sơ tán tại các khu vực có nguy cơ cao. Mưa bão cũng khiến hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện, nhiều tuyến đường bị ngập hoặc sạt lở, hoạt động đường sắt và hàng không bị gián đoạn.

Khoảng 58.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba rơi vào cảnh mất điện. Hơn 270 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách, chủ yếu tại sân bay Haneda ở Tokyo.

Giới chức Nhật Bản khuyến cáo người dân không trở lại những khu vực đã sơ tán khi chưa có thông báo an toàn. Nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục ngay cả khi trời đã tạnh do nền đất ở nhiều nơi vẫn ở trạng thái bão hòa nước.