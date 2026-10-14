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Thế giới

Australia dùng AI giả làm nạn nhân để chống lừa đảo trực tuyến

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Công ty công nghệ Apate của Australia đang triển khai hàng trăm nghìn chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên đóng giả những người có nguy cơ trở thành nạn nhân nhằm đánh lạc hướng và làm mất thời gian của các đối tượng lừa đảo.

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Ảnh minh họa

Các bot AI này được thiết kế để trả lời cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo, kéo dài cuộc trò chuyện lâu nhất có thể trong khi âm thầm thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng lừa đảo.

Thay vì để người dùng thực sự tiếp xúc với các chiêu trò lừa đảo, hệ thống sẽ đóng vai những “mục tiêu tiềm năng” để giữ chân đối tượng càng lâu càng tốt.

Giám đốc điều hành Apate, ông Dali Kaafar, cho biết công ty hiện vận hành khoảng 350.000 bot AI và đã thu thập được hơn 250.000 dữ liệu liên quan đến các hoạt động lừa đảo, bao gồm địa chỉ website đáng ngờ, thông tin tài khoản ngân hàng và các đầu mối được cho là liên quan đến các đường dây gian lận.

Theo Apate, một số cuộc trò chuyện giữa bot và đối tượng lừa đảo kéo dài tới hơn hai giờ đồng hồ.

Mục tiêu chính là làm giảm hiệu quả hoạt động của các nhóm lừa đảo, đồng thời tạo ra nguồn dữ liệu giúp ngân hàng và các công ty viễn thông phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Công ty này cũng cho biết các bot AI đã xử lý khoảng 600.000 cuộc gọi lừa đảo cho tập đoàn viễn thông Australia TPG trong vòng 6 tuần cuối năm 2025.

Apate ước tính số cuộc gọi trên đã khiến các đối tượng lừa đảo lãng phí tổng cộng hơn 500 ngày hoạt động và tương đương khoảng 13 triệu USD thiệt hại được ngăn chặn.

Giới chuyên gia nhận định công nghệ này khó có thể chấm dứt hoàn toàn các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Tuy nhiên, việc sử dụng "AI đấu AI” được xem là một hướng tiếp cận mới, làm tăng chi phí hoạt động của tội phạm mạng và hỗ trợ các cơ quan chức năng thu thập dữ liệu phục vụ công tác phòng chống lừa đảo.

Theo Technology Inovation

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Từ khóa:

#Lừa đảo trực tuyến #AI trong an ninh mạng #Công ty công nghệ Australia

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