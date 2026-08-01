EU siết quản lý AI, thành lập lực lượng giám sát các 'ông lớn' công nghệ

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 31-7 đã triển khai đội ngũ chuyên trách giám sát các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước đi mới trong việc thực thi Đạo luật AI - bộ quy định được đánh giá là toàn diện và nghiêm ngặt nhất thế giới đối với lĩnh vực này.

Một trung tâm dữ liệu ở Frankfurt, Đức

Theo Ủy ban châu Âu (EC), Đạo luật AI sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 2-8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ AI phải gắn nhãn hoặc áp dụng hình mờ kỹ thuật số để người dùng nhận biết nội dung như văn bản, hình ảnh hoặc chatbot được tạo bằng AI.

EU cũng yêu cầu các công ty đánh giá và kiểm soát những rủi ro mang tính hệ thống do AI có thể gây ra, bao gồm nguy cơ liên quan đến vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng trọng yếu, hành vi thao túng thông tin và các mối đe dọa đối với quyền cơ bản của con người.

Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách chủ quyền công nghệ Henna Virkkunen cho biết, việc thực thi Đạo luật AI là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng một hệ sinh thái AI mà người dân và doanh nghiệp có thể tin tưởng, đồng thời bảo đảm các lợi ích của công nghệ được chia sẻ rộng rãi trong xã hội.

Để tăng cường giám sát, EU đã mở rộng Văn phòng AI tại Brussels, bổ sung 38 chuyên gia mới có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp AI trên toàn cầu, từ các công ty khởi nghiệp đến những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ và Trung Quốc như OpenAI và DeepSeek.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp phải lưu trữ và cung cấp đầy đủ thông tin kỹ thuật khi được yêu cầu. EC cũng có quyền phỏng vấn nhân sự của doanh nghiệp trong quá trình điều tra, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận tố giác dành cho nhân viên ngành công nghệ và công cụ phản ánh vi phạm dành cho người sử dụng.

Nếu vi phạm Đạo luật AI, doanh nghiệp có thể bị phạt nặng hoặc bị hạn chế, thậm chí cấm cung cấp sản phẩm và dịch vụ trên thị trường EU.