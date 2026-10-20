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Thế giới

160 trường học ở Bắc Ireland nhận email đe dọa đánh bom, nhiều trường phải sơ tán

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Khoảng 160 trường học trên khắp Bắc Ireland đã nhận được email đe dọa đánh bom trong ngày 19-10, khiến nhiều trường phải sơ tán khẩn cấp và đóng cửa, giới chức địa phương cho biết.

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Cảmh sát đang điều tra nguồn gốc email đe dọa

Bộ trưởng Giáo dục Bắc Ireland, ông Paul Givan xác nhận, các email nặc danh cho biết thiết bị nổ đã được cài bên trong các tòa nhà trường học.

Theo ông Givan, các mối đe dọa hiện được đánh giá là không đáng tin cậy, tuy nhiên nó đã gây ra tình trạng hoang mang trên diện rộng và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giáo dục.

Một số trường học, trong đó có Trường Tiểu học St Colman ở Lambeg và Trường Tiểu học Greenisland, đã phải sơ tán học sinh và giáo viên ngay sau khi nhận được email.

Cơ quan Cảnh sát Bắc Ireland cho biết đã tiếp nhận báo cáo về các email đe dọa được gửi đến nhiều trường học và đang tiến hành điều tra khẩn cấp.

Lực lượng cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với các trường học bị ảnh hưởng và sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có diễn biến mới.

Cơ quan Giáo dục Bắc Ireland cho hay đã ban hành hướng dẫn xử lý tình huống cho các trường học, tiếp tục hỗ trợ ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Hiện nguồn gốc của loạt email đe dọa vẫn chưa được xác định.

Tuần trước, các email đe dọa tương tự cũng đã được gửi đến nhiều trường học ở Cộng hòa Ireland.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Bắc Ireland #Đe dọa đánh bom #Sơ tán trường học

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