Vua Harald V của Na Uy qua đời ở tuổi 89

ANTD.VN - Ngày 28-8, Hoàng gia Na Uy thông báo Quốc vương Harald V qua đời ở tuổi 89 tại Bệnh viện Đại học Oslo, khép lại hơn 35 năm trị vì và mở ra giai đoạn chuyển giao ngai vàng tại quốc gia Bắc Âu này.

Vua Harald V - biểu tượng đoàn kết của đất nước Na Uy hiện đại

Theo thông báo của Cung điện Hoàng gia, Nhà vua qua đời thanh thản vào lúc 6h35 sáng (giờ địa phương).

Ngay sau đó, quốc kỳ tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Oslo được hạ xuống nửa cột.

Đông đảo người dân đã tập trung bên ngoài cung điện, đặt hoa và bày tỏ lòng tiếc thương đối với vị quân vương được đánh giá là một trong những biểu tượng đoàn kết của đất nước Na Uy hiện đại.

Vua Harald V, vị quân chủ cao tuổi nhất châu Âu còn tại vị trước khi qua đời, phải nhập viện từ ngày 17-8.

Vua Harald V

Hoàng gia Na Uy cho biết ông được điều trị vì tình trạng nhiễm khuẩn huyết, những ngày cuối đời sức khỏe của nhà vua được đánh giá là "cực kỳ nghiêm trọng”.

Hoàng hậu Sonja, Thái tử Haakon cùng nhiều thành viên Hoàng gia đã túc trực bên giường bệnh của ông.

Harald V lên ngôi ngày 17-1-1991 sau khi Quốc vương Olav V qua đời. Trong hơn ba thập kỷ trị vì, ông được người dân Na Uy yêu mến nhờ hình ảnh gần gũi, tinh thần cởi mở và những thông điệp về đoàn kết xã hội.

Người dân tập trung tại Quảng trường Cung điện ở Oslo để bày tỏ lòng kính trọng đối với Vua Harald

Nhà vua nhiều lần xuất hiện để động viên người dân trong các thời điểm khó khăn, đặc biệt sau vụ khủng bố năm 2011 làm rúng động Na Uy.

Sự ra đi của Vua Harald V đồng thời kích hoạt tiến trình kế vị vốn được quy định rõ trong nền quân chủ lập hiến Na Uy.

Theo thông lệ, Thái tử Haakon, năm nay 53 tuổi, tự động kế vị và trở thành Quốc vương mới ngay thời điểm phụ vương qua đời, không cần chờ lễ đăng quang chính thức.

Công chúa Ingrid Alexandra trở thành người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng.

Chế độ quân chủ Na Uy hiện mang tính biểu tượng, trong đó nhà vua là nguyên thủ quốc gia nhưng không trực tiếp điều hành chính quyền.

Tuy vậy, Hoàng gia vẫn giữ vai trò quan trọng về mặt lịch sử, văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Các cuộc thăm dò trong những năm gần đây cho thấy đa số người dân Na Uy tiếp tục ủng hộ thể chế quân chủ, trong đó Harald V luôn là thành viên được tín nhiệm và yêu mến nhất của Hoàng gia.

Thủ tướng Jonas Gahr Store bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của nhà vua, nhấn mạnh rằng “cả dân tộc Na Uy đang để tang, đồng thời biết ơn một cuộc đời dài phụng sự đất nước”.