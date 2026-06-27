Vụ bê bối rò rỉ tài liệu mật: Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton bất ngờ nhận tội

ANTD.VN - Ông John Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, vừa chính thức nhận tội trước tòa án liên bang về hành vi lưu trữ trái phép thông tin quốc phòng mật, mở đường cho một thỏa thuận nhằm tránh án tù giam.

Ông John Bolton sau phiên tòa ngày 26-6-2026

Phiên tòa diễn ra ngày 26-6 tại thành phố Greenbelt, bang Maryland, Mỹ. Chính trị gia 77 tuổi này đã thừa nhận một tội danh duy nhất là lưu trữ trái phép thông tin an ninh quốc gia - tội danh có mức hình phạt tối đa lên tới 10 năm tù.

Theo thỏa thuận đạt được giữa ông John Bolton và Bộ Tư pháp Mỹ, các công tố viên đã đề xuất mức trần hình phạt tù là 5 năm, đồng thời mở ra cơ hội để ông không phải ngồi tù nếu được thẩm phán chấp thuận.

Tuy nhiên, đổi lại, cựu quan chức cấp cao này phải chấp nhận những điều kiện tài chính và pháp lý vô cùng nghiêm khắc như chấp nhận mức phạt tiền khổng lồ lên tới 2,25 triệu USD.

Ông Bolton phải nộp một nửa số tiền này trong vòng 5 ngày và hoàn trả phần còn lại trong vòng 90 ngày.

Ông Bolton phải tự nguyện từ bỏ toàn bộ khoản lương hưu tích lũy từ quá trình làm việc trong chính quyền liên bang.

Ngoài ra, ông Bolton phải tham gia các buổi điều trần giải trình với các quan chức liên bang và hoàn thành 100 giờ lao động công ích.

Bản thỏa thuận cũng quy định rõ, ông John Bolton có quyền rút lại lời nhận tội nếu Thẩm phán Liên bang Theodore Chuang đưa ra phán quyết về một mức án tù dài hơn hoặc khoản tiền phạt lớn hơn mức hai bên đã cam kết trong phiên tòa tuyên án dự kiến vào ngày 28-10 tới.

Trước đó, vào tháng 10-2025, ông John Bolton đã bị khởi tố với 18 tội danh liên quan đến việc lưu trữ và phát tán tài liệu mật.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông đã chia sẻ hơn 1.000 trang thông tin dạng nhật ký ghi lại các hoạt động đối ngoại hàng ngày của mình khi còn đương chức cho vợ và con gái, nhằm phục vụ việc viết hồi ký.

Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy ông Bolton ý thức rất rõ hành vi sai phạm của mình.

Sau khi gửi một tài liệu mật cho người thân qua email cá nhân, ông nhắn: "Không được nói về bất kỳ điều gì trong này!!!". Ngay lập tức, một thành viên trong gia đình đã nhắn lại: "Suỵt!".

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy người thân của ông Bolton đã phát tán các tài liệu này ra ngoài, nhưng một sự cố an ninh nghiêm trọng đã xảy ra.

Hồ sơ tòa án đính kèm tiết lộ, một nhóm tin tặc đã xâm nhập thành công vào tài khoản email cá nhân của ông Bolton và tiếp cận được các thông tin mật này.

Sự việc chỉ được phát giác vào năm 2021 khi đại diện của ông thông báo cho giới chức an ninh Mỹ về việc tài khoản bị xâm nhập.

Luật sư bào chữa Abbe Lowell tuyên bố ông Bolton "đã hành động như một nhà lãnh đạo thực sự" khi dũng cảm nhận trách nhiệm về sai lầm của mình, giúp tránh tiết lộ thêm các thông tin nhạy cảm khác nếu vụ án phải kéo dài qua các phiên tranh tụng.

Ngược lại, Biện lý liên bang bang Maryland Kelly O. Hayes nhấn mạnh: "Là một quan chức cấp cao, ông Bolton thừa biết cách xử lý tài liệu mật và tác hại của nó đối với an ninh quốc gia. Hành vi của ông ấy đã đặt đất nước vào nguy cơ tổn thương nghiêm trọng".

Ngay sau khi thông tin ông John Bolton nhận tội được lan truyền, Tổng thống Donald Trump đã lập tức lên tiếng trên mạng xã hội cá nhân, gọi người từng là cố vấn của mình là "một kẻ tồi tệ" và bày tỏ hy vọng hệ thống tư pháp sẽ đưa ra một hình phạt thật nghiêm khắc.

Ông John Bolton giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump từ năm 2018-2019.

Tháng 9-2019, Tổng thống Trump yêu cầu ông Bolton từ chức vì mâu thuẫn về chính sách Iran và Triều Tiên.

Sau đó ông xuất bản cuốn hồi ký The Room Where It Happened (Căn phòng nơi mọi chuyện xảy ra) vào tháng 6-2020, cuốn sách dẫn đến vụ kiện liên quan đến tài liệu mật này.