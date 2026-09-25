VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược, thúc đẩy đổi mới AI biên

ANTD.VN - Ngày 23/9/2026, tại New York, Hoa Kỳ (theo giờ địa phương), Tập đoàn VNPT công bố mở rộng hợp tác chiến lược với Qualcomm Technologies, Inc. thông qua việc trao đổi Thỏa thuận Dịch vụ Kỹ thuật Khách hàng (Customer Engineering Services Agreement – CESA), khẳng định cam kết chung của hai bên trong phát triển các sản phẩm tích hợp AI thế hệ mới và các giải pháp kết nối thông minh phục vụ thị trường Việt Nam và quốc tế.

Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Qualcomm trao thỏa thuận

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, tập trung đẩy nhanh quá trình phát triển và thương mại hóa danh mục đa dạng các giải pháp AI biên (Edge AI), bao gồm nền tảng XGS-PON tích hợp kết nối Wi-Fi 7 và Wi-Fi 8, AI Gateway, camera AI, laptop AI cùng các thiết bị và dịch vụ biên thông minh khác.

Phát huy thế mạnh của VNPT về năng lực kỹ thuật, hạ tầng mạng và các dịch vụ số, kết hợp với những đổi mới của Qualcomm Technologies trong lĩnh vực AI, kết nối và điện toán biên, hợp tác giữa hai bên hướng tới mở ra các cơ hội ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp, chính phủ, công nghiệp, đô thị thông minh và thị trường tiêu dùng.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, AI và kết nối tiên tiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thế hệ dịch vụ và ngành công nghiệp mới”. “Vì thế, hợp tác với Qualcomm Technologies thể hiện tham vọng của VNPT trong việc phát triển các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đồng thời xây dựng năng lực có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ

Theo khuôn khổ hợp tác, VNPT dự kiến đầu tư khoảng 15 triệu USD cho các hoạt động phát triển và thương mại hóa sản phẩm. Hai bên kỳ vọng tạo ra hơn 200 triệu USD cơ hội kinh doanh đến năm 2028, trên cơ sở triển khai các sản phẩm, nền tảng và dịch vụ ứng dụng AI.

Các giải pháp được hai bên phối hợp phát triển trước tiên sẽ hướng tới triển khai tại Việt Nam, sau đó mở rộng ra thị trường quốc tế. Hợp tác tập trung phát triển các trải nghiệm thông minh tại biên thông qua kết hợp kết nối tiên tiến, AI trên thiết bị (on-device AI) và năng lực thông minh trên nền tảng đám mây, góp phần hiện thực hóa định hướng đưa các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đến khách hàng trên toàn cầu.

“Chúng tôi vui mừng được mở rộng hợp tác với VNPT, một trong những doanh nghiệp công nghệ và viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Hai bên có cơ hội đẩy nhanh quá trình phát triển các sản phẩm và trải nghiệm ứng dụng AI, phát huy sức mạnh của công nghệ biên thông minh kết nối”, ông Nakul Duggal, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Khối Ô tô, Công nghiệp, IoT Nhúng và Robotics, Qualcomm Technologies, Inc., cho biết.

Hợp tác mở rộng này tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa VNPT và Qualcomm Technologies, đồng thời thể hiện cam kết chung của hai bên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ trong nước và phát triển hệ sinh thái số ứng dụng AI, kết nối liền mạch thiết bị, mạng lưới và các dịch vụ đám mây.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng tại Đông Nam Á, VNPT và Qualcomm Technologies sẽ tiếp tục phối hợp phát triển các giải pháp có khả năng thương mại hóa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong nước và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia đóng góp tích cực vào nền kinh tế AI toàn cầu.