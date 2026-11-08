Cựu Hoa hậu Thái Lan bị nghi ly hôn giả để che giấu hành vi ăn chặn tiền quyên góp từ thiện

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Thái Lan cho rằng thông báo, vụ ly hôn đầy nước mắt của cựu Hoa hậu kiêm diễn viên và nhà hoạt động xã hội Panadda “Boom” Wongphudee thực chất là một màn kịch được dàn dựng nhằm đánh lạc hướng dư luận và cản trở quá trình điều tra các sai phạm tài chính liên quan đến quỹ từ thiện do bà điều hành.

Cảnh sát cho rằng thông báo ly hôn đầy nước mắt của cựu Hoa hậu Panadda chỉ là màn kịch

Ngày 27-10, cựu Hoa hậu Panadda bất ngờ xuất hiện trước truyền thông và tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân với chồng là Athip “Got” Anantawan, doanh nhân bất động sản.

Nữ diễn viên cho biết mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt từ lâu, họ đã sống ly thân và ngủ riêng phòng kể từ cuối năm 2024.

Khi đó, bà Panadda cáo buộc chồng đã lấy 7 triệu baht là khoản tiền dành cho con của họ.

Bà cũng đề cập đến những vấn đề liên quan đến nợ nần và cáo buộc chồng không chung thủy, đồng thời khẳng định không liên quan đến các cáo buộc ông Athip lấn chiếm đất rừng tại tỉnh Nakhon Nayok.

Tuy nhiên, chỉ 11 ngày sau tuyên bố gây chú ý trên, cả hai đều bị bắt vì cáo buộc biển thủ tiền quyên góp từ thiện để dùng cho mục đích cá nhân với số tiền lên tới 527 triệu baht (khoảng 16 triệu USD).

Bà Panadda cáo buộc chồng lừa dối

Ngày 7-11, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết các bằng chứng thu thập được cho thấy cặp đôi này vẫn chung sống như vợ chồng trong suốt thời gian qua.

Theo cơ quan điều tra, màn công bố ly hôn được cho là nhằm "cách ly" giữa bà Panadda và chồng trước khi các sai phạm tài chính bị phanh phui, đặc biệt liên quan đến cáo buộc rửa tiền.

Cảnh sát cho biết, ông Athip đã thừa nhận thực hiện một số hoạt động theo chỉ đạo. Bà Panadda thừa nhận đã trực tiếp thực hiện các giao dịch chuyển tiền đang bị điều tra.

Bà Panadda từng được xem là một trong những nhân vật nổi bật trong các hoạt động từ thiện

Vụ án tập trung vào Quỹ Doing Good Organisation Foundation, tổ chức từ thiện bị cáo buộc đã tiếp nhận hơn 900 triệu baht tiền quyên góp từ thiện từ công chúng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ khoảng 20% số tiền quyên góp được chuyển vào hệ thống tài khoản chính thức của quỹ, 80% còn lại được chuyển vào các tài khoản cá nhân đứng tên Panadda trước khi tiếp tục được chuyển cho chồng bà.

Nhà chức trách nghi ngờ số tiền này đã được sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân, bao gồm mua sắm hàng hóa xa xỉ, đầu tư biệt thự có hồ bơi và mua đất tại tỉnh Nakhon Nayok.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản trị giá hơn 100 triệu baht, gồm bất động sản, 22 xe sang, 6 khẩu súng cùng nhiều tài khoản ngân hàng liên quan.

Ngày 5-11, tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với bà Panadda và ông Athip với các cáo buộc lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính.

Sáng hôm sau, bà Panadda bị bắt tại nhà riêng ở Bangkok, ông Athip đã ra đầu thú ngay sau đó.

Ngày 7-11, cả hai được áp giải tới Tòa án Hình sự để xem xét các thủ tục tố tụng.

Bà Panadda không nộp đơn xin tại ngoại, còn đề nghị bảo lãnh của ông Athip bị tòa bác bỏ. Sau đó, hai người được chuyển đến nhà giam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và chờ các bước tố tụng tiếp theo.

Vụ việc đang gây chấn động dư luận Thái Lan bởi bà Panadda từng được xem là một trong những nhân vật nổi bật trong các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng.

Các nhà tài trợ và các nhóm quyên góp, người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ khi vụ việc bị phát hiện.

"Chúng ta đang nói về một tên trộm đội lốt thánh nhân, kẻ đã phản bội niềm tin của người dân cả nước” - ông Khongkwan Fujinirun, người đã trình báo cảnh sát sau khi quyên góp 100.000 baht cho quỹ từ thiện của bà Panadda. Ông nói: “Nạn nhân chính là tất cả người dân Thái Lan đã chuyển tiền để quyên góp từ thiện".

Đây có thể trở thành một trong những bê bối liên quan đến quỹ từ thiện lớn nhất tại Thái Lan những năm gần đây.