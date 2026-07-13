Nhà Trắng triệu tập phóng viên New York Times về bài báo liên quan đến chuyên cơ Air Force One

ANTD.VN - Tờ báo này trước đó từng đưa tin chiếc chuyên cơ được mệnh danh là "cung điện bay" này thiếu các tính năng an ninh tiêu chuẩn.

Chiếc máy bay Boeing 747-8 do Qatar tặng

Chính quyền Tổng thống Trump đã gửi trát triệu tập cho một số phóng viên của New York Times sau khi tờ báo này đăng một bài báo đặt câu hỏi về sự an toàn của chuyên cơ Air Force One do Qatar tặng năm ngoái.

Ngày 9-7, tờ báo đăng một bài báo cho rằng chiếc chuyên cơ tổng thống mới - được giới truyền thông mệnh danh là “cung điện bay” và có giá trị khoảng 400 triệu USD - thiếu các tính năng an ninh tiêu chuẩn, bao gồm cả hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

Ông Trump đã sử dụng chuyên cơ này để đến dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần trước.

Tuy nhiên, tờ báo dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết những lỗ hổng an ninh là lý do khiến Tổng thống Mỹ đột ngột đổi sang chiếc Air Force One cũ trong chuyến bay trở về. Quyết định này được cho là đưa ra theo đề nghị của Cơ quan Mật vụ.

Theo tờ báo, ngay trước khi bài báo được đăng tải, một quan chức cấp cao của FBI đã liên hệ, yêu cầu hủy bỏ bài viết vì lý do an ninh quốc gia. Quan chức này cũng được cho là đã gây áp lực buộc tờ báo phải tiết lộ nguồn tin.

Ngày 10-7, các đặc vụ liên bang đã xuất hiện tại nhà của một số nhà báo này, đưa trát triệu tập yêu cầu họ ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan vào tuần tới.

Theo NYT, diễn biến này là một “sự leo thang trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đe dọa và hăm dọa các tổ chức tin tức độc lập”.

Ông Trump đã nhiều lần gọi các phương tiện truyền thông chính thống là "gian dối" và cáo buộc họ thiên vị chống lại chính quyền của ông.

Việc Qatar tặng chiếc máy bay Boeing 747-8 cho chính phủ Mỹ đã được công bố vào tháng 5 năm ngoái. Các nhà bình luận vào thời điểm đó nhận định rằng đây có thể là món quà đắt giá nhất mà một chính phủ nước ngoài từng tặng cho Washington.

ÔngJamie Raskin, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện cho rằng món quà từ Qatar là "trò lừa đảo" , nhấn mạnh rằng "ông Trump phải xin phép Quốc hội" trước khi nhận món quà này.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz cảnh báo rằng chiếc máy bay này "gây ra những vấn đề nghiêm trọng về gián điệp và giám sát".

Tuy nhiên, ông Trump nói rằng "đây là món quà từ một quốc gia dành cho chính phủ Mỹ, không phải dành cho tôi".