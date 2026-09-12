California cấm tính năng mạng xã hội gây nghiện với trẻ dưới 16 tuổi

ANTD.VN - Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom ngày 11-9 ký ban hành hơn 10 đạo luật nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em trên môi trường số, trong đó cấm các nền tảng mạng xã hội cung cấp tính năng được xác định có khả năng gây nghiện cho người dùng dưới 16 tuổi.

Thống đốc Gavin Newsom đã ký luật mới nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xã hội

Phát biểu tại lễ ký kết, Thống đốc Gavin Newsom nhấn mạnh, sự an toàn của trẻ em cần được đặt lên hàng đầu trong mọi cuộc thảo luận về công nghệ.

"Khi công nghệ phát triển nhanh chóng, các biện pháp bảo vệ cũng phải theo kịp. Luật được ban hành ngày hôm nay cho thấy rõ ràng California sẽ không đứng ngoài cuộc khi công nghệ không được kiểm soát gây nguy hiểm cho trẻ em. Đổi mới đi kèm với trách nhiệm và bảo vệ trẻ em là ưu tiên số một" - ông Gavin nói.

Quy định mới không cấm hoàn toàn trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thay vào đó, luật tập trung vào những thiết kế bị coi là khai thác tâm lý người dùng nhằm kéo dài thời gian sử dụng, như cuộn nội dung vô hạn, tự động phát và đề xuất bằng thuật toán dựa trên lịch sử hoặc hồ sơ cá nhân.

Ngày càng nhiều các tiểu bang siết chặt quy định thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội

Ông Newsom cho rằng cách tiếp cận của California đi thẳng vào nguyên nhân khiến trẻ em lệ thuộc mạng xã hội, thay vì chỉ áp đặt giới hạn độ tuổi.

Trọng tâm của chính sách là cách các nền tảng thiết kế thuật toán và những tính năng liên tục thu hút sự chú ý của người dùng trẻ.

Luật cũng tăng cường quản lý chatbot trí tuệ nhân tạo dành cho trẻ em, yêu cầu doanh nghiệp tiến hành đánh giá rủi ro, cung cấp công cụ kiểm soát cho phụ huynh và xây dựng quy trình xử lý các tình huống có thể gây nguy hiểm cho người dùng nhỏ tuổi.

Các doanh nghiệp mạng xã hội lớn có thể phải chịu mức bồi thường lên tới 1 triệu USD cho mỗi trẻ em nếu bị xác định đã sơ suất và gây tổn hại thông qua nền tảng.

Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, cho biết cam kết cung cấp trải nghiệm phù hợp với độ tuổi và có các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Tuy nhiên, công ty bày tỏ lo ngại rằng việc hạn chế nội dung được cá nhân hóa có thể ảnh hưởng tới khả năng kết nối và khám phá sở thích của người dùng trẻ.

Một số tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số cũng cảnh báo quy định có thể thúc đẩy các nền tảng áp dụng công nghệ xác minh tuổi bằng giấy tờ hoặc dữ liệu sinh trắc học, làm phát sinh những vấn đề mới về quyền riêng tư.