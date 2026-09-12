Chính quyền Tổng thống Trump đề xuất loại hàng triệu người nhập cư khỏi số liệu điều tra dân số

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Trump đang đề xuất một cuộc cải tổ lớn đối với cuộc Tổng điều tra dân số Mỹ diễn ra 10 năm một lần, cắt dữ liệu về chủng tộc và người nhập cư.

Một buổi lễ cấp quốc tịch Mỹ tại Ellis, New York (ảnh minh họa)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất chỉ tính công dân Mỹ và thường trú nhân khi phân bổ ghế tại Hạ viện Mỹ sau cuộc điều tra dân số năm 2030.

Nếu được áp dụng, kế hoạch khiến hàng triệu người nhập cư bị loại do tình trạng cư trú, đồng thời loại bỏ các dữ liệu quan trọng về chủng tộc và dân tộc.

Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực ngân sách cho các bang và bản đồ bầu cử của cả nước.

Theo đề xuất của Cục Điều tra dân số Mỹ, người nhập cư không có giấy tờ, người xin tị nạn và một số người nước ngoài cư trú hợp pháp nhưng không có quy chế thường trú có thể bị loại khỏi số liệu dùng để phân bổ ghế.

Cơ quan này cho rằng những nhóm trên không có mối liên hệ đủ lâu dài để được xem là cư dân thường xuyên tại Mỹ.

Đề xuất cũng xem xét bổ sung câu hỏi về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú, đồng thời loại bỏ hay thu hẹp các câu hỏi về chủng tộc và sắc tộc. Chính quyền cho rằng việc giảm những câu hỏi nhạy cảm có thể nâng tỷ lệ phản hồi.

Giới chuyên gia cảnh báo thay đổi này có thể làm sai lệch dữ liệu dùng để phân bổ 435 ghế Hạ viện, xác định số phiếu trong Đại cử tri đoàn, vẽ lại các khu vực bầu cử và phân phối ngân sách cho y tế, giáo dục, nhà ở, giao thông.

Những địa phương có đông người nhập cư có nguy cơ mất ghế hoặc nhận ít hỗ trợ hơn.

Mỹ từ trước đến nay thống kê người có nơi cư trú thường xuyên, không phân biệt quốc tịch hay tình trạng nhập cư. Do Hiến pháp yêu cầu phân bổ ghế dựa trên “toàn bộ số người” tại mỗi bang, kế hoạch mới được dự báo sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý.

Đề xuất đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày. Nếu được triển khai, kế hoạch có thể làm thay đổi đáng kể bản đồ quyền lực chính trị tại Mỹ sau năm 2030.