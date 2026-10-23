Bộ GD-ĐT giữ đề xuất kỳ thi lớp 10 chỉ có Văn và Toán

ANTD.VN - Ngày 23-10, Bộ GD-ĐT tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo quy định tuyển sinh lớp đầu cấp trong đó có quy định về kỳ thi lớp 10 chỉ có hai môn Văn và Toán.

Bộ GD-ĐT vẫn dự kiến kỳ thi lớp 10 chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn

Bộ GD-ĐT tiếp tục đưa ra dự thảo Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông (lớp 1, 6, 10), lấy ý kiến hết ngày 1/11.

Theo đó với lớp 10, các địa phương được tổ chức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai. Nếu thi tuyển, kỳ thi diễn ra với hai môn Văn (120 phút) và Toán (90 hoặc 120 phút), nội dung không vượt quá yêu cầu của chương trình THCS. Nếu đăng ký vào trường chuyên, học sinh làm thêm bài thi môn chuyên.

Dự thảo nêu rõ, Sở GDĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Dự thảo đồng thời quy định thi tuyển vào lớp 10 gồm 02 môn Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kì thi. Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Đối với việc tiếp nhận vào trường trung học phổ thông chuyên, học sinh phải thi các môn thi chung và 1 môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có 1 đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Dự thảo thông tư nêu rõ các đối tượng thuộc diện chính sách được tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích. Đồng thời dự thảo giao quyền cho địa phương căn cứ điều kiện thực tế và các quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Theo quy định hiện hành, Bộ yêu cầu kỳ thi lớp 10 công lập gồm ba môn, trong đó bắt buộc Toán và Văn, môn thứ ba phải thay đổi sau ba năm nhằm tránh học sinh học lệch.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là Bộ cho phép các tỉnh, thành được chủ động cách tính điểm xét tuyển, còn hiện trọng số các môn với hệ đại trà như nhau (tối đa 30/30 điểm).

Thứ ba là thay đổi về điểm cộng ưu tiên và khuyến khích. Mức cộng ưu tiên lần lượt là 1 và 0,5 điểm với học sinh thuộc diện chính sách (hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ...), giảm một nửa so với hiện nay.

Với điểm khuyến khích, địa phương được chủ động xác định tiêu chí, tối đa là 1 trên tổng điểm xét theo thang 10 mỗi môn. Hiện nay, điểm này chỉ áp dụng với thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm ba mức 0,5, 1 và 1,5.