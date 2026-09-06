Mỹ tấn công 3 tàu dầu Iran, Tehran lập tức đáp trả

Tàu M/T Kylo bị tấn công khi đang ở Vịnh Oman.

CENTCOM cho biết, 3 tàu chở dầu của Iran bị nhắm mục tiêu là một phần của “mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ đô la” chuyên tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo CENTCOM, các mục tiêu bao gồm 2 tàu đang chở đầy dầu: tàu M/T Downy ở ngoài khơi đảo Kharg thuộc Vịnh Ba Tư (nơi đặt trung tâm dầu khí trọng yếu của Iran) và tàu M/T Kylo ở ngoài khơi thành phố Jask. CENTCOM cũng cho biết lực lượng Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” một tàu chở dầu khác là M/T Kylo khi nó đang ở Vịnh Oman.

Đoạn video được CENTCOM công bố cho thấy cảnh tấn công vào 3 tàu này. Hai tàu đầu tiên đã bị “vô hiệu hóa vĩnh viễn”, trong khi tàu M/T Kylo phát nổ dữ dội sau khi trúng nhiều phát đạn. Quân đội Mỹ cho biết thủy thủ đoàn của tàu này đã “được lệnh rời bỏ tàu” trước khi vụ tấn công diễn ra.

Đoạn video được CENTCOM công bố cho thấy cảnh tấn công vào 3 tàu dầu Iran

“Thông điệp gửi tới IRGC rất rõ ràng: Nếu các người tấn công 2 tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc các người phải trả cái giá kinh tế cao hơn nhiều - bằng cách đánh chìm 3 tàu của các người”, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, tuyên bố.

Trong khi đó, Tehran đe dọa sẽ trả đũa các vụ tấn công tàu chở dầu của Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công “khốc liệt hơn” nhắm vào các tàu quân sự đang hiện diện trong khu vực nếu tiếp tục “gây hấn” với tàu thuyền Iran và duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của nước này.

Ngay sau thông báo đó, IRGC tuyên bố đã tấn công 3 “tàu chở dầu xâm phạm” cùng 3 tàu khác có liên hệ với Mỹ tại Eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của phía Mỹ.

Trước đó, Tehran đã nhiều lần cảnh báo sẽ “thiêu rụi” toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của những nước đồng minh Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở hạ tầng dầu khí của họ - cụ thể là các cơ sở trên đảo Kharg - bị tấn công hoặc nếu Washington tìm cách chiếm giữ hòn đảo này.