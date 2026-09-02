Mỹ tăng cường sức mạnh cho 'chiến thần' F-16 Block 72 của Morocco

ANTD.VN - Hợp đồng trị giá 42,1 triệu USD sẽ giúp Morocco sở hữu 2 hệ thống huấn luyện F-16 Block 72, qua đó nâng cao kỹ năng phi công mà không phải tiêu hao nhiều giờ bay thực tế.

Mỹ đã trao cho hãng CAE Inc. hợp đồng trị giá tối đa 42,1 triệu USD để cung cấp 2 hệ thống huấn luyện F-16 Block 72 cho Không quân Hoàng gia Morocco.

Hợp đồng được công bố ngày 31/8. Công việc sẽ được thực hiện tại Arlington, bang Texas và Căn cứ Không quân Sidi Slimane của Morocco. Thời hạn thực hiện kéo dài đến ngày 30/4/2029. Khoản tài trợ ban đầu cho hợp đồng là 37,98 triệu USD.

Các hệ thống mô phỏng sẽ tạo môi trường huấn luyện có độ chân thực cao cho phi công Morocco. Nội dung huấn luyện có thể bao gồm không chiến, tấn công chính xác và hoạt động trong môi trường có mức độ đe dọa cao.

Việc sử dụng mô phỏng giúp phi công lặp lại nhiều lần các tình huống phức tạp mà không cần thực hiện toàn bộ trên máy bay thật. Điều này giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm giờ hoạt động của động cơ và hạn chế chi phí bảo dưỡng.

Hệ thống huấn luyện bao gồm buồng lái F-16 Block 72, trạm điều khiển dành cho giáo viên, hệ thống hình ảnh và máy tính mô phỏng. Gói thiết bị cũng có hệ thống mô phỏng mũ bay tích hợp Joint Helmet-Mounted Cueing System II, phụ tùng và các thiết bị hỗ trợ.

Đây là khoản đầu tư quan trọng trong bối cảnh Morocco đang tiếp nhận phi đội F-16 Block 72 mới. Theo thỏa thuận được Mỹ phê duyệt năm 2019, Morocco mua 25 máy bay F-16C/D Block 72 với tổng giá trị ước tính 3,787 tỷ USD.

Gói mua sắm còn bao gồm 29 động cơ Pratt & Whitney F100-PW-229 và 26 radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-83. Máy bay cũng được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử, liên lạc an toàn và thiết bị hỗ trợ nhiệm vụ.

Radar AN/APG-83 là một trong những thành phần quan trọng của F-16 Block 72. Radar AESA giúp cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu so với các radar quét cơ học thế hệ cũ.

Với hệ thống mô phỏng mới, phi công Morocco có thể làm quen với các thiết bị và quy trình tác chiến của F-16 Block 72 trước khi thực hiện trên máy bay thật. Giáo viên cũng có thể tạo ra nhiều tình huống khác nhau và đánh giá khả năng xử lý của học viên.

Tiêm kích F-16 Block 70

Điều này đặc biệt hữu ích với các tình huống khó tái tạo trong huấn luyện thực tế. Phi công có thể luyện tập giao chiến ngoài tầm nhìn, hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp hoặc thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác.

Chương trình cũng giúp Morocco giảm áp lực lên phi đội F-16. Máy bay thật có thể được ưu tiên cho nhiệm vụ trực chiến, huấn luyện bay cần thiết và các hoạt động tác chiến.

Hợp đồng với CAE diễn ra trong quá trình Morocco ngày càng tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ. Hai nước đã duy trì quan hệ quân sự trong nhiều năm, trong đó có hoạt động huấn luyện và các chương trình mua sắm vũ khí.

Morocco cũng thường xuyên tham gia cuộc tập trận đa quốc gia African Lion do Mỹ dẫn đầu. Những hoạt động này giúp lực lượng Morocco tăng khả năng phối hợp với quân đội Mỹ và các nước đối tác.

Đối với Morocco, khoản đầu tư vào hệ thống huấn luyện có ý nghĩa lớn hơn việc đơn thuần mua thêm thiết bị. F-16 Block 72 chỉ phát huy tối đa khả năng khi phi công có thể khai thác hiệu quả radar, hệ thống điện tử, vũ khí và các hệ thống nhiệm vụ.

Vì vậy, 2 hệ thống mô phỏng mới sẽ giúp Morocco rút ngắn quá trình chuyển đổi sang F-16 Block 72. Đây cũng là bước quan trọng để biến khoản đầu tư lớn vào máy bay chiến đấu thành năng lực tác chiến thực tế.