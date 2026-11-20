ANTD.VN - Ngày 19-11, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những phát biểu đầu tiên tại cuộc gặp lịch sử 3 bên.

Phát biểu ngay đầu cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Putin trước khi tham gia cuộc họp 3 bên. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh 3 nước có vị thế đặc biệt trong việc thảo luận các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ông Donald Trump cho biết: “Chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề đang được quan tâm trên thế giới. Hãy xem liệu chúng ta có thể đạt được kết quả gì không”. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các nhà lãnh đạo không nên né tránh đối thoại ngay cả khi tồn tại bất đồng, đồng thời nhấn mạnh: “Không bao giờ có hòa bình nếu bỏ lỡ các cơ hội”. Theo Tổng thống Mỹ, 3 nước đang gánh vác trách nhiệm lớn trong việc giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp lịch sử 3 bên

Trong khi đó, về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp 3 bên tại Thâm Quyến mang ý nghĩa đột phá. Ông nhấn mạnh: “Thế giới sẽ hòa bình khi các cường quốc sống hòa thuận với nhau”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng những thời điểm khó khăn là dịp để thể hiện trách nhiệm thực sự, đồng thời kêu gọi 3 nước hợp tác nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết vấn đề Ukraine sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận tại cuộc gặp. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta có những lợi ích chung tại Ukraine”, đồng thời đề cập đến các cuộc tiếp xúc của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump trong 24 giờ trước đó.

Những phát biểu mở đầu cho thấy 3 nhà lãnh đạo đều đề cập đến vai trò của đối thoại và hợp tác giữa các cường quốc, trong bối cảnh các vấn đề an ninh quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Ukraine và kiểm soát vũ khí hạt nhân, tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Trước đó cùng ngày, các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc đã có các cuộc gặp riêng rẽ trước thềm cuộc gặp 3 bên. Theo hãng tin TASS và RIA Novosti của Nga, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong gần 1 giờ. Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế với nước ngoài kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc đối thoại này có ý nghĩa then chốt. Trong khi đó, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov nhận định cuộc gặp giữa ông V. Putin và ông Donald Trump diễn ra tốt đẹp, 2 bên đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên với Trung Quốc và trao đổi một số vấn đề liên quan đến quan hệ song phương.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ cho biết, cuộc gặp với người đồng cấp Nga là nhằm mục đích mở đường cho cuộc hội đàm 3 bên với Trung Quốc. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ kể từ cuộc hội đàm tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8-2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông Tập Cận Bình, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang duy trì “ổn định và được cải thiện”, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước, đồng thời góp phần ổn định cho thế giới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Mỹ. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nhấn mạnh nước này và Trung Quốc đều mong muốn góp phần chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Hôm 18-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tiến hành hội đàm, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực.