ANTD.VN - Hàng loạt sự cố công nghệ bất ngờ xảy ra tại Mỹ đã gây tâm lý bất an trong dư luận và buộc các quan chức cấp cao nước này phải lên tiếng bác bỏ những đồn đoán tràn lan, từ nghi vấn tấn công mạng có chủ đích cho đến vấn đề trí tuệ nhân tạo mất kiểm soát.

Hàng loạt sự cố công nghệ bất ngờ xảy ra tại Mỹ đã gây tâm lý bất an trong dư luận và buộc các quan chức cấp cao nước này phải lên tiếng bác bỏ những đồn đoán tràn lan, từ nghi vấn tấn công mạng có chủ đích cho đến vấn đề trí tuệ nhân tạo mất kiểm soát.

Hàng loạt sự cố công nghệ bất ngờ xảy ra tại Mỹ, trong đó có mạng lưới liên lạc của Cơ quan An ninh quốc gia

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các hệ thống cũ kỹ, quá phức tạp cùng tâm lý vội vã của các chính phủ và doanh nghiệp nhằm bảo vệ hệ thống trước những mối đe dọa mới do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra. Giáo sư khoa học thông tin Steven

Jackson tại Đại học Cornell cho rằng các hệ thống này tích hợp phần mềm với thiết bị vật lý, do đó việc sửa chữa một bộ phận này sẽ dễ làm hỏng một bộ phận khác. Đặc biệt, công việc này lại càng trở nên khó khăn hơn bởi các kỹ sư phải làm việc với sức ép thời gian, tâm lý lo âu và mối đe dọa gia tăng đáng kể.

Một nguyên nhân khác nằm ở công nghệ điện toán đám mây - các mạng lưới máy tính quy mô lớn được các công ty thuê ngoài để lưu trữ dữ liệu và vận hành chương trình thay vì sử dụng máy chủ nội bộ. Hiện chỉ một số ít công ty lớn có khả năng cung cấp năng lực tính toán mạnh như vậy. Do đó, khi một nhà cung cấp gặp sự cố, dù là nhỏ, hàng triệu người dùng có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức, như trường hợp của dịch vụ Microsoft Outlook. Trong một báo cáo mới đây, các nhà nghiên cứu tại công ty phân tích Forrester nhận định đã đến lúc cần giải quyết “bài toán” tập trung quá nhiều quyền lực công nghệ vào tay một số ít doanh nghiệp.

Trong khi đó, Giáo sư Kalle Lyytinen tại Đại học Case Western Reserve chỉ ra rằng các công ty lại đang giảm đội ngũ nhân sự bảo trì hệ thống. Theo ông, việc vận hành các hệ thống này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về kiến trúc phần mềm và mã nguồn (code) để khi xảy ra trục trặc, kỹ sư có thể tìm lỗi và khắc phục. Một bộ phận nhân sự kỹ thuật đang bị AI thay thế, song ông Lyytinen cảnh báo mã nguồn do AI viết không thể hiểu được cách toàn bộ hệ thống kết nối với nhau, trong khi ngày càng ít người thực sự nắm rõ hoạt động của các đoạn mã. Giáo sư Jackson cũng cho rằng Mỹ thường chi tiêu quá ít cho việc duy trì tốt hạ tầng cơ bản do tranh cãi kéo dài về thuế và chi tiêu công.



Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng áp lực khi các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng xấu đến các trang thiết bị. Trong khi đó, các hệ thống thiết yếu như kiểm soát không lưu, lưới điện và an ninh mạng vẫn chưa được nâng cấp tương xứng, ngay cả khi nhu cầu gia tăng. Có nhiều chuyến bay, trung tâm dữ liệu và tác vụ hơn được thực hiện bằng máy tính. Các hệ thống luôn được bật và hoạt động hết công suất, khiến các công ty khó thực hiện các đợt nâng cấp bài bản và có kế hoạch - yếu tố cần thiết để đảm bảo hạ tầng bền vững.

Những ngày qua, nhiều chuyến bay phải ngừng hoạt động, máy rút tiền tự động ngưng làm việc, còn người dùng không thể sử dụng dịch vụ Outlook hay truy cập ảnh trên Apple iCloud. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định không có bằng chứng cho thấy các sự cố này có liên quan đến nhau, cũng như không có dấu hiệu chứng tỏ đây là cuộc tấn công mạng. Sau đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự.

Trong bối cảnh đó, chuỗi bán lẻ Costco của Mỹ đang ghi nhận doanh số tăng mạnh khi hàng loạt sự cố công nghệ và gián đoạn dịch vụ gần đây làm gia tăng tâm lý lo ngại, thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm và tích trữ hàng hóa thiết yếu để ứng phó tình huống khẩn cấp.



Tại Washington, doanh số tại các cửa hàng hiện hữu của Costco ở Mỹ, không tính xăng dầu, ước tăng 11-12% trong tuần cuối tháng 10, cao hơn mức 6-7% của 3 tuần trước đó. Tính chung tháng 10, doanh số của hãng tăng 8,1%. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 11 khi 21 trong số 26 mặt hàng giá trị cao được công ty dịch vụ tài chính Mizuho theo dõi trên trang web Costco, trong đó có máy phát điện, đã hết hàng tính đến tối 15-11.

Chuyên gia phân tích David Bellinger của Mizuho cho rằng, tâm lý bất an gia tăng sau một loạt sự cố vừa qua tại Mỹ. Các thông tin cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng lan truyền trên mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua hàng dự phòng. Dù giới chức Mỹ khẳng định không có lý do để hoảng loạn, các bài đăng trên TikTok và những nền tảng khác vẫn khuyến khích người dân tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm.