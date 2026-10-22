An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thời sự Chính trị

Người làm báo, nghệ sĩ Công an nhân dân thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thủ đô Hà Nội

0 bình luận
Lam Thanh

ANTD.VN - Sáng 22/10, trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, đoàn đại biểu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các đơn vị tham dự đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Điện Kính thiên trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan. Cùng đi có hơn 300 đại biểu đại diện cho công an các đơn vị, địa phương trên cả nước về tham dự Liên hoan năm 2026.

0b94afd7-0b8c-4cb7-8878-b48b4e04b3b8.jpg
Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cá Anh hùng liệt sĩ

Thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc. Các thế hệ cha ông đã anh dũng hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

61e3d037-b541-4bc2-80be-bc02834718f0.jpg
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và đội ngũ những người làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND nói riêng nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực cống hiến. Đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
788331a6-b06f-4d0a-aa89-9554922a8fb0.jpg
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và đội ngũ những người làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND nói riêng nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực cống hiến. Đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ


Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và đội ngũ những người làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND nói riêng nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực cống hiến. Đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn, lan tỏa những giá trị cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tiếp tục hành trình tri ân tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

31fd3cb0-8fcb-4074-8599-a8746627e726.jpg
Đoàn dâng hương tại Điện Kính thiên
418d174d-4816-4b0a-9b38-a3d20773e7f7.jpg
Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân dâng hương
9eb50619-fae3-464c-822a-fe4a65a8a187.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dâng hương

Ngay sau lễ dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, đoàn đại biểu đã di chuyển sang Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, thành kính dâng hương tại Điện Kính thiên – nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa hào hùng ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội.

8beda689-7352-4457-b959-3f8cab18fe30.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Điện Kính thiên
430fad1e-3c42-45dd-b944-f706f967ddf7.jpg
đoàn đại biểu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm bên thềm rồng trước Điện Kính thiên

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mở đầu cho chuỗi các sự kiện chính thức của Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026, mà còn giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các đại biểu tham dự từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh CAND

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng