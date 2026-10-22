Người làm báo, nghệ sĩ Công an nhân dân thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thủ đô Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 22/10, trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, đoàn đại biểu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các đơn vị tham dự đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Điện Kính thiên trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan. Cùng đi có hơn 300 đại biểu đại diện cho công an các đơn vị, địa phương trên cả nước về tham dự Liên hoan năm 2026.

Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cá Anh hùng liệt sĩ

Thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc. Các thế hệ cha ông đã anh dũng hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và đội ngũ những người làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND nói riêng nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực cống hiến. Đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và đội ngũ những người làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND nói riêng nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực cống hiến. Đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ



Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và đội ngũ những người làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND nói riêng nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực cống hiến. Đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn, lan tỏa những giá trị cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tiếp tục hành trình tri ân tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Đoàn dâng hương tại Điện Kính thiên

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân dâng hương

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dâng hương

Ngay sau lễ dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, đoàn đại biểu đã di chuyển sang Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, thành kính dâng hương tại Điện Kính thiên – nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa hào hùng ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu dâng hương tại Điện Kính thiên

đoàn đại biểu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm bên thềm rồng trước Điện Kính thiên

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mở đầu cho chuỗi các sự kiện chính thức của Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026, mà còn giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các đại biểu tham dự từ khắp mọi miền Tổ quốc.