Iran phóng tên lửa và UAV tấn công cơ sở quân sự Mỹ ở Jordan và Bahrain

ANTD.VN - Iran đã phát động loạt cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mới nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan và Bahrain sau cuộc tấn công của Mỹ vào miền Nam Iran đã khiến 1 nhà dân, nơi đang diễn ra lễ cưới, bị trúng mảnh đạn làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và hàng chục người bị thương.

Ảnh minh họa: Anews

Nhà chức trách Iran cho biết, mảnh đạn từ một trong những cuộc tấn công của Mỹ đã trúng 1 nhà dân ở Kuhestak, tỉnh Hormozgan, nơi đang diễn ra lễ cưới, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và 68 người bị thương.

IRGC sau đó tuyên bố bắt đầu cái mà họ gọi là “phản ứng trừng phạt”, nói rằng các tên lửa đạn đạo đã được phóng vào Trại Titin, một cơ sở quân sự của Mỹ gần Aqaba ở miền Nam Jordan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, các binh lính Mỹ đã thiệt mạng, cơ sở hạ tầng quân sự cùng trực thăng bị phá hủy, mặc dù Washington chưa xác nhận điều này.

Quân đội Iran cũng cho biết họ đã phóng máy bay không người lái tấn công các cơ sở của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, nhắm mục tiêu vào các trạm radar và khu vực được lực lượng Mỹ sử dụng. Jordan nói rằng 13 tên lửa đạn đạo đã xâm nhập không phận nước này trong các cuộc tấn công mới nhất, trong đó 10 tên lửa bị đánh chặn và 3 tên lửa rơi xuống khu vực cách xa khu dân cư.

Sự leo thang mới này diễn ra sau khi lực lượng Mỹ tấn công đảo Larak của Iran ở Eo biển Hormuz, trong khi Tehran trả đũa bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhắm vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Jordan.

Ngày 1-9, quân đội Mỹ bắt đầu không kích các mục tiêu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần Eo biển Hormuz. Washington, nói rằng chiến dịch này được phát động để đáp trả việc Iran cố gắng tấn công tàu thương mại và binh sĩ Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các cuộc không kích này là “lớn và mạnh mẽ”, đồng thời cảnh báo Tehran rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ dẫn đến phản ứng thậm chí còn khắc nghiệt hơn.