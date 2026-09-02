Ukraine khai giảng năm học mới giữa cảnh trường lớp chưa được sửa chữa

ANTD.VN - Năm học mới 2026-2027 tại Ukraine bắt đầu vào ngày 1-9, nhưng một số trường ở Thủ đô Kiev bị trúng đạn pháo của Nga vẫn chưa được sửa chữa.

Ảnh: NHK

Cuối tháng trước, khi tên lửa rơi xuống sân một trường học ở Thủ đô Kiev, hàng trăm ô cửa kính ở hai dãy nhà đã bị vỡ. Các vụ nổ cũng làm hư hại mái nhà và đường ống nước ngầm.

Ngày 31-8, giáo viên và học sinh đã cùng nhau dọn dẹp đống đổ nát. Trường sẽ đón 42 học sinh mới trong năm học này. Dự kiến lớp học trực tuyến sẽ được tổ chức trong 2 tuần tới vì các tòa nhà vẫn chưa được sửa chữa. Sau thời gian học trực tuyến, phụ huynh có thể chọn cho con học tại các hầm trú ẩn ngầm hoặc chuyển sang trường gần đó.

Hiệu trưởng cho rằng trong bối cảnh liên tục có báo động không kích, việc tổ chức lớp học trong hầm trú ẩn là phù hợp nhất, đồng thời cho biết nhà trường đang nỗ lực sửa chữa các hạng mục bị hư hại trong thời gian sớm nhất.

Giới chức Kiev cho biết 5 trường khác cũng sẽ áp dụng biện pháp tương tự, gồm học trực tuyến, do cơ sở vật chất chưa được sửa chữa.