Indonesia và Mỹ tiến hành tập trận ‘Siêu lá chắn Garuda’ với 19 quốc gia

Lễ khai mạc cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” được tổ chức hôm 31-8 tại Bandung, tỉnh Tây Java của Indonesia

Lễ khai mạc cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” được tổ chức hôm 31-8 tại Bandung, tỉnh Tây Java của Indonesia. Thiếu tướng Patrick Ellis, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 4 của Lục quân Mỹ, nói rằng cuộc tập trận thường niên này rất quan trọng vì “môi trường an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất phức tạp và không thể chờ đến khi khủng hoảng xảy ra mới tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó”.

Quân đội Indonesia cho biết có hơn 4.700 quân nhân tham gia cuộc tập trận năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của Ấn Độ. Nhật Bản đã cử Lực lượng Phòng vệ tham gia năm thứ 5 liên tiếp. Lực lượng này sẽ diễn tập đổ bộ từ máy bay vận tải và ứng phó với các phương tiện không người lái.

Indonesia đang tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia khác như Mỹ và Australia. Nước này cũng thể hiện sự quan tâm đến việc mua các tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản, và dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận về khả năng chuyển giao.

Trong khi đó, Indonesia vẫn duy trì chính sách đối ngoại không liên kết, đồng thời tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Trung Quốc đã có cuộc đối thoại “2+2” vào tháng 8. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó có tổ chức các cuộc tập trận chung.