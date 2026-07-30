Mỹ tốn 1,4 tỷ USD để 'rã xác' tàu sân bay hạt nhân đầu tiên thế giới

ANTD.VN - Hải quân Mỹ đã chi khoảng 1,4 tỷ USD cho quá trình vô hiệu hóa và tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise sau 14 năm loại biên, cho thấy quy mô và độ phức tạp của việc xử lý một chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hải quân Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise, chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, với tổng chi phí đã lên tới khoảng 1,4 tỷ USD.

Đầu tháng, công ty NorthStar giành hợp đồng trị giá 418,5 triệu USD để thực hiện công đoạn tháo dỡ cuối cùng đối với tàu sân bay USS Enterprise. Theo kế hoạch, chiến hạm sẽ được lai dắt từ xưởng đóng tàu Newport News đến cảng Mobile, bang Alabama, để tiến hành phá dỡ.

Khoản hợp đồng mới được bổ sung sau khi hải quân Mỹ đã chi 902 triệu USD cho quá trình vô hiệu hóa tàu sau khi loại biên, cùng 111 triệu USD dành cho chi phí bến bãi. Tổng số tiền dành cho toàn bộ chương trình tháo dỡ USS Enterprise hiện đạt khoảng 1,4 tỷ USD.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng và trở về cảng, USS Enterprise trải qua 14 năm xử lý nhiên liệu còn lại trong các lò phản ứng hạt nhân, lưu kho và thực hiện các quy trình bảo đảm an toàn trước khi được tháo dỡ hoàn toàn.

Tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise

Theo USNI News ngày 28/7, chi phí dành cho USS Enterprise cho thấy quy mô ngân sách mà hải quân Mỹ có thể phải chuẩn bị khi cho tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz ngừng hoạt động vào năm 2027. Đây sẽ là bước khởi đầu cho quá trình loại biên toàn bộ các tàu sân bay thuộc lớp Nimitz.

Ông Bryan Clark, chuyên gia của Viện Hudson tại Washington, nhận định việc rút nhiên liệu khỏi 8 lò phản ứng hạt nhân là thách thức lớn nhất trong toàn bộ dự án.

Theo ông Clark, đối với tàu ngầm hạt nhân, toàn bộ khoang lò phản ứng thường được tháo rời và vận chuyển đến cơ sở xử lý. Tuy nhiên, trên USS Enterprise, khoang lò phản ứng có kích thước quá lớn, buộc lực lượng kỹ thuật phải tháo dỡ cả một phần thân tàu để xử lý.

Tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise

Dù nhiên liệu hạt nhân đã được lấy ra, các lò phản ứng vẫn phải được vận chuyển đến cơ sở chuyên biệt của Bộ Năng lượng Mỹ tại Hanford, bang Washington, nơi lưu giữ các thiết bị hạt nhân đã qua sử dụng của hải quân Mỹ.

Ngoài ra, lượng phóng xạ mức thấp còn tồn dư trong khoang lò phản ứng và các kết cấu gắn liền với thân tàu cũng phải được xử lý theo đúng quy định. Công việc này dự kiến kéo dài đến năm 2030.

Tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise là chiếc duy nhất thuộc lớp cùng tên, được chế tạo trong giai đoạn 1958-1961 và phục vụ trong hải quân Mỹ từ năm 1961 đến năm 2012.