Mỹ-Nhật và 7 quốc gia khác sắp tiến hành cuộc diễn tập thực địa quy mô lớn

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo sẽ tiến hành cuộc diễn tập thực địa quy mô lớn với Mỹ và các nước khác trên toàn Nhật Bản vào tháng này.

Nhật Bản triển khai tên lửa Type 25 SSM và hệ thống HVGP, kích hoạt khả năng phản công tầm xa. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nhật Bản/armyrecognition.com

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ tổ chức diễn tập thực địa quy mô lớn 2 năm một lần, với kịch bản bảo vệ Nhật Bản. Năm nay, cuộc diễn tập sẽ kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 19-10. Tham gia diễn tập còn có 7 quốc gia khác, trong đó có Australia và Canada.

Ngoài các cơ sở của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, 6 sân bay và 10 cảng biển trên khắp nước này sẽ được sử dụng cho diễn tập.

Theo thông tin được công bố, cuộc diễn tập năm nay sẽ có nội dung triển khai các bệ phóng tên lửa đất đối hạm Type 25. Loại tên lửa này đã được bố trí tại Trại Kengun của lực lượng phòng vệ trên bộ ở thành phố Kumamoto kể từ tháng 3 năm nay.

Nhật Bản đang tăng cường năng lực phòng vệ. Cuối tháng 8, một tàu của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản được trang bị hệ thống Aegis đã trở về căn cứ hải quân Sasebo ở tỉnh Nagasaki. Trước đó, tàu này được cải tiến để có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.