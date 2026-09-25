Lý do hàng chục đại biểu bỏ ra ngoài khi Thủ tướng Israrel phát biểu tại Liên hợp quốc

ANTD.VN - Hàng chục đại biểu đã bỏ ra khỏi hội trường Đại hội đồng Liên hợp quốc để phản đối khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bước lên bục phát biểu trong phiên thảo luận chung của Khóa họp thứ 81.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong phiên thảo luận chung của Đại hội đồng LHQ ngày 24-9-2026

Ông Netanyahu đã dùng bài phát biểu của mình để bảo vệ các hành động quân sự của Israel ở Gaza và các nơi khác trong khu vực, trong khi Israel đang vấp phải làn sóng chỉ trích quốc tế ngày càng gia tăng.

Thủ tướng Israel đã bác bỏ cáo buộc diệt chủng ở Gaza. Ông tuyên bố rằng Israel "không phạm tội diệt chủng, Israel đã ngăn chặn diệt chủng".

Ông Netanyahu cáo buộc một số quốc gia, bao gồm các nước Tây Âu, đã "khuất phục trước đám đông bài Do Thái" và không đứng về phía Israel.

Ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu, hàng chục đại biểu đã đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại nhiều ghế trống trong hội trường.

Cáo buộc những người chỉ trích mình lan truyền những điều mà ông gọi là dối trá về Israel, ông Netanyahu gọi các đại biểu bỏ ra ngoài là "những kẻ hèn nhát".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu với Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng, người dân Palestine đang bị đe dọa và giải pháp hai nhà nước đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu qua video trong phiên thảo luận chung Đại hội đồng LHQ ngày 24-9-2026

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới qua video ghi hình, ông Abbas cho biết người Palestine ở Gaza đang phải hứng chịu sự giết chóc, tàn phá, nạn đói, âm mưu cưỡng bức di dời và "một cuộc chiến diệt chủng", trong khi ở Bờ Tây việc mở rộng khu định cư đang tăng tốc.

"Nguy cơ không còn chỉ giới hạn ở việc phá hoại giải pháp hai nhà nước và ngăn cản việc hiện thực hóa nhà nước Palestine, nó đe dọa chính sự tồn tại của người dân Palestine", ông Abbas nói.

Ông Abbas kêu gọi tăng cường nỗ lực quốc tế để bảo vệ giải pháp hai nhà nước.

Ông cũng chỉ trích quyết định của Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Palestine trong năm thứ hai liên tiếp, và kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và hạn chế đối với Palestine.

Ông Abbas cảm ơn các quốc gia đã cấm các sản phẩm từ các khu định cư của Israel và thúc giục Washington tôn trọng cam kết ngăn chặn việc sáp nhập lãnh thổ Palestine.

"Chúng tôi sẽ không rời bỏ quê hương, không chấp nhận bị di dời, và không cho phép bất kỳ ai quyết định tương lai của chúng tôi thay chúng tôi", ông Abbas nói.