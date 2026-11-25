ANTD.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24-11 kêu gọi hợp tác quốc tế để thiết lập các rào chắn an toàn cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về giải quyết xung đột trong kỷ nguyên thay đổi công nghệ nhanh chóng, ông Guterres cho rằng AI đang định hình lại nền kinh tế, xã hội và an ninh nhanh hơn khả năng thích ứng của các thể chế hiện tại.

Ông đề cao vai trò của Đối thoại toàn cầu về quản trị AI và Hội đồng khoa học quốc tế độc lập về AI, đồng thời nhấn mạnh cần thống nhất các tiêu chuẩn cơ bản, phương pháp đánh giá rủi ro và tiến tới một khuôn khổ đa phương về quản lý rủi ro AI, với sự giám sát độc lập.

Ông Guterres nhấn mạnh trách nhiệm giải trình phải áp dụng với cả các công ty phát triển AI.

"Quyền lực ở quy mô này không thể không bị kiểm soát. Những công nghệ chúng ta tin tưởng nhất như hàng không, y học, năng lượng hạt nhân có được niềm tin vì chúng ta buộc nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm. Tiêu chuẩn tương tự phải áp dụng cho AI", ông nói.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, AI không được kiểm soát đang đặt ra 3 rủi ro lớn cho hòa bình.

Một là, AI đã bước vào chiến trường. Các cuộc chiến hiện nay trở thành nơi thử nghiệm cho nhắm mục tiêu bằng AI, từ thu thập tình báo đến lựa chọn mục tiêu, thuật toán ngày càng định hình quyết định sống còn.

Việc tích hợp AI với hệ thống chỉ huy, kiểm soát hạt nhân là công thức dẫn đến thảm họa. Con người phải luôn giữ quyền kiểm soát việc sử dụng vũ lực và quyết định giết chóc.

"Chúng ta không thể để AI làm xói mòn nguyên tắc cơ bản về sự kiểm soát của con người đối với việc sử dụng vũ lực và quyết định giết chóc trên chiến trường. Con người phải luôn giữ quyền kiểm soát đối với các quyết định sống còn - được hướng dẫn bởi luật pháp quốc tế và các nguyên tắc đạo đức", ông nói.

Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi khẩn trương khởi động đàm phán về một văn kiện ràng buộc pháp lý đối với hệ thống vũ khí tự hành sát thương.

Hai là, AI thúc đẩy lan truyền thông tin sai lệch, làm gia tăng phân cực, xói mòn niềm tin vào thể chế và làm suy yếu gắn kết xã hội.

Ba là, cuộc chạy đua AI không kiểm soát vì lợi ích thương mại và cạnh tranh địa chính trị. Nhu cầu năng lượng, nước, khoáng sản cho các trung tâm dữ liệu AI đang làm gia tăng căng thẳng giữa các cộng đồng và quốc gia.

Ông Guterres cảnh báo sự tập trung quyền lực AI vào một số ít quốc gia và công ty là đáng lo ngại.

"Những người sáng lập Liên hợp quốc không thể tưởng tượng ra AI. Nhưng họ hiểu rằng quyền lực phải tuân theo pháp luật và hòa bình là một lựa chọn của con người. Hãy đảm bảo nó vẫn là như vậy" - Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh.