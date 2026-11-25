ANTD.VN - Đại sứ quán Nga tại Đức lên tiếng bác bỏ sau khi truyền thông Đức dẫn đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây cho biết Nga có thể phóng một vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân lên vũ trụ trong vài tuần tới.

Một vụ phóng vệ tinh quân sự của Nga. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Mới đây, 3 hãng truyền thông Đức, trong đó có báo Suddeutsche Zeitung (SZ), cho biết các cơ quan tình báo và quân đội phương Tây nhận định Moscow có kế hoạch phóng vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân trong năm nay.

Theo các bản tin này, vệ tinh có tên Sputnik-S đã được lưu giữ tại một địa điểm gần Moscow trong vài năm qua.

Các bản tin cảnh báo rằng nếu vệ tinh này phát nổ ở quỹ đạo thấp, tất cả các vệ tinh khác cùng quỹ đạo có thể ngừng hoạt động trong vòng vài tháng.

Tháng trước, một cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo Nga đang phát triển vệ tinh phục vụ vận chuyển vũ khí hạt nhân. Cơ quan này cho biết nếu thực hiện kế hoạch trên, Nga sẽ vi phạm Hiệp ước Không gian vũ trụ, văn kiện quy định việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS của nhà nước Nga đưa tin hôm 23-11 rằng Đại sứ quán Nga tại Đức đã bác bỏ những cáo buộc của truyền thông Đức, cho rằng đây là “một phần của chiến dịch tuyên truyền nhằm bôi nhọ Nga và các sáng kiến của Nga để ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ”.