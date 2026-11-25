ANTD.VN - Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow đã gặp nhà báo Nhật đang bị giam giữ và xác nhận nhà báo không có vấn đề gì về sức khỏe. Đại sứ quán cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Nga trả tự do ngay lập tức cho nhà báo này.

Ông Imai Yuki bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ vào ngày 13-10 tại vùng Sakhalin thuộc Viễn Đông với cáo buộc hoạt động gián điệp. Nguồn: UA News

Hôm 23-11, Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, đã tiếp xúc lãnh sự lần thứ hai với nhà báo Imai Yuki của tờ Hokkaido Shimbun. Cuộc tiếp xúc trước đó diễn ra vào ngày 26-10.

Ông Imai bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ vào ngày 13-10 tại vùng Sakhalin thuộc Viễn Đông với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Cuộc tiếp xúc mới nhất diễn ra tại trại tạm giam Lefortovo ở Moscow, với sự có mặt của Đại sứ Nhật Bản tại Nga, ông Muto Akira.

Trả lời phỏng vấn của Đài NHK, Đại sứ quán cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu phía Nga trả tự do cho ông Imai, đảm bảo các biện pháp nhân đạo cũng như cách đối xử công bằng, khách quan.

Đại sứ quán cũng cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ nhà báo này, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với gia đình và các bên liên quan.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trực tiếp nêu vấn đề này khi trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc vào ngày 18-11. Hai lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ.