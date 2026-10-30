Mỹ: 2 trực thăng va chạm giữa không trung, 3 người thiệt mạng

ANTD.VN - 3 người thiệt mạng sau khi 2 trực thăng va chạm giữa không trung gần một sân bay ở phía Tây Bắc bang Oregon của Mỹ vào chiều 29-10-2026.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng. Nguồn: CNN

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yamhill cho biết, các đội cứu hộ đã tìm thấy những chiếc trực thăng gặp nạn tại một cánh đồng ở khu vực nông thôn gần Sân bay Đô thị McMinnville. McMinnville nằm cách Portland khoảng 64 km về phía Tây Nam.

Trong cuộc họp báo tối 29-10, Cảnh sát trưởng hạt Yamhill, ông Sam Elliott, cho biết trong số 2 trực thăng có 1 chiếc chở 2 người: một huấn luyện viên bay đến từ bang Texas (Mỹ), được xác định là Maddie Aasbo (22 tuổi), và một học viên phi công đến từ Vương quốc Anh. Danh tính của học viên này chưa được công bố trong lúc chờ thông báo cho gia đình.

Cảnh sát trưởng Sam Elliott cho biết, phi công điều khiển chiếc trực thăng còn lại - người duy nhất có mặt trên máy bay - được xác định là Tyler Sturdevant (38 tuổi), đến từ Newberg, bang Oregon, Mỹ. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yamhill kêu gọi người dân tránh xa khu vực hiện trường tai nạn và mong công chúng “kiên nhẫn trong lúc chúng tôi xử lý sự việc nghiêm trọng này”.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ va chạm trực thăng xảy ra vào khoảng 14h15 chiều 28-10 (giờ địa phương). NTSB cho biết 2 trực thăng gặp nạn gồm 1 chiếc Robinson R-22 và 1 chiếc Airbus AS350.

Công ty Jerry Trimble Helicopters - đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo bay và cho thuê trực thăng - xác nhận một trong những chiếc máy bay của họ đã gặp nạn vào chiều 29-10. Công ty cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ việc.