Jordan tuyên án tử hình 3 bị cáo trong vụ tấn công nhà thờ

ANTD.VN - Một tòa án Jordan đã tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với 3 người liên quan đến vụ tấn công nhà thờ ở miền Nam nước này hồi tháng trước, khiến 9 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Người thân tham gia lễ tang một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công nhà thờ ở Jordan

Theo quân đội Jordan, Tòa án An ninh Nhà nước đã ra phán quyết đối với 3 bị cáo thực hiện vụ tấn công khủng bố.

Đây là một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất nhằm vào cộng đồng Thiên chúa giáo tại nước này trong nhiều năm qua.

Vụ tấn công xảy ra ngày 23-10 tại Nhà thờ ở làng Hammoud, thuộc tỉnh Karak, trong lúc đang diễn ra một lễ tang.

Những kẻ tấn công đã nổ súng vào đám đông người tham dự, gây thương vong lớn và làm chấn động dư luận Jordan.

Ba nghi phạm bị bắt giữ ngày 26-10 sau chiến dịch truy quét của lực lượng an ninh tại tỉnh Karak.

Theo cơ quan an ninh Jordan, các đối tượng cố thủ trong một ngôi nhà bỏ hoang và đấu súng với lực lượng chức năng trước khi bị khống chế.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo bị kết tội thực hiện hành vi khủng bố gây chết người, sử dụng vũ khí để tiến hành các hoạt động khủng bố, tàng trữ vũ khí và đạn dược với mục đích khủng bố, âm mưu thực hiện các hành vi khủng bố và tuyên truyền tư tưởng cực đoan.

Một bị cáo còn bị kết tội tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Vụ tấn công đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cực đoan bạo lực và vấn đề an ninh tại quốc gia Trung Đông này.