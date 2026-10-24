Nổ súng tại nhà thờ ở Jordan gây nhiều thương vong

ANTD.VN - Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương sau khi các tay súng tấn công vào một nhà thờ ở miền Nam Jordan trong lúc đang diễn ra tang lễ.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ xả súng ở Karak, Jordan, ngày 23-10-2026

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương sau khi các tay súng nổ súng vào một nhà thờ ở miền Nam Jordan khi tang lễ đang diễn ra.

Vụ việc xảy ra ngày 23-10 tại nhà thờ Hamoud ở tỉnh Karak, cách Thủ đô Amman khoảng 180km về phía Nam.

Theo giới chức Jordan, các tay súng đã tấn công khi nhà thờ đang tổ chức tang lễ. Có khoảng 150-200 người ở trong và xung quanh nhà thờ, hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 50-70.

Những người sống sót kể lại rằng họ nghe thấy một tiếng nổ khi đoàn tang lễ bắt đầu di chuyển, sau đó hai đối tượng đeo mặt nạ xông vào và nổ súng.

Một nhân chứng cho biết một tay súng mang súng trường, đối tượng còn lại sử dụng súng ngắn.

Truyền hình nhà nước Jordan Al-Mamlaka cho biết hai nghi phạm đã xuống từ một chiếc xe rồi nổ súng trong nhiều phút trước khi bỏ trốn.

Lực lượng an ninh đã được triển khai tới hiện trường và đang truy bắt các đối tượng liên quan.

Ban đầu một số nguồn tin địa phương cho biết có ít nhất 6 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Cục An ninh Công cộng Jordan sau đó xác nhận số người chết là 7 và 28 người bị thương.

Đến nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công và giới chức Jordan cũng chưa công bố động cơ của các thủ phạm.

Chính phủ Jordan cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương.

"Một nhóm khủng bố đã thực hiện hành động kinh hoàng, bị lên án trên mọi phương diện, các lực lượng an ninh đang tích cực truy tìm thủ phạm”, Bộ trưởng Nội vụ Mazen al-Faraya phát biểu trong cuộc họp báo.

Jordan từ lâu được xem là một trong những quốc gia ổn định nhất Trung Đông và các vụ tấn công nhằm vào nhà thờ rất hiếm khi xảy ra.