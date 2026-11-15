Malaysia chọn tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ thay thế Na Uy

ANTD.VN - Malaysia đã quyết định lựa chọn hệ thống tên lửa chống hạm của Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế lô tên lửa Naval Strike Missile (NSM) của Na Uy sau khi Oslo không cấp giấy phép xuất khẩu cho hợp đồng đã ký trước đó.

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Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin cho biết, Kuala Lumpur đã đánh giá các đề xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Italy trước khi lựa chọn phương án của Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên các tiêu chí về chi phí, tiến độ bàn giao và khả năng triển khai.

Hệ thống được ưu tiên là tên lửa chống hạm Atmaca do hãng quốc phòng Roketsan phát triển.

Theo giới chức Malaysia, quyết định của Na Uy về việc siết chặt chính sách xuất khẩu quốc phòng đối với các nước ngoài nhóm đồng minh thân cận đã khiến hợp đồng cung cấp tên lửa NSM cho chương trình tàu tác chiến ven biển (LCS) của Hải quân Hoàng gia Malaysia không thể thực hiện, dù phần lớn giá trị hợp đồng đã được thanh toán từ nhiều năm trước.

Kuala Lumpur cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các thủ tục pháp lý và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng với phía Na Uy, nhưng đồng thời không chờ đợi kết quả của quá trình này để tìm kiếm phương án thay thế.

Tên lửa Atmaca có tầm bắn khoảng 250 km, hoạt động trong mọi thời tiết và dự kiến có thể được bàn giao cho Malaysia từ năm 2028 nếu các cuộc đàm phán hoàn tất đúng kế hoạch.