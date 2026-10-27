Chiến đấu cơ Jordan bất ngờ không kích các mục tiêu tại Syria

ANTD.VN - Ngày 26-10, Jordan đã tiến hành các cuộc không kích vào những địa điểm mà nước này mô tả là các cơ sở khủng bố tại nước láng giềng Syria, sau vụ tấn công đẫm máu nhắm vào 1 nhà thờ ở Jordan hồi tuần trước.

Ảnh minh họa: Không quân Hoàng gia Jordan

Theo Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF), các máy bay chiến đấu đã nhắm mục tiêu vào “những nơi ẩn náu của các tổ chức khủng bố ở miền Nam Syria”. Phía Jordan cho biết thêm rằng “một số phần tử khủng bố” đã bị tiêu diệt hoặc bị thương, cùng với một số thiết bị bị phá hủy.

Mặc dù RJAF khẳng định đã phối hợp với phía Syria, nhưng Chính phủ Syria phủ nhận việc nhận được thông báo trước về các cuộc không kích này. Bộ Ngoại giao Syria cho biết đã thông báo với Jordan về việc “phản đối các hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Syria mà không có sự phối hợp từ trước”.

Ông Khaled al-Omeian, Giám đốc y tế tại tỉnh Daraa của Syria, nói với hãng tin SANA rằng 7 thường dân, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, và 3 người khác bị thương.

Cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Hamoud thuộc tỉnh Karak của Jordan, hôm 23-10. Ảnh: AFP/Getty Images

Jordan đã thề sẽ trả đũa sau khi các tay súng nã đạn vào những người đang dự tang lễ tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Hamoud thuộc tỉnh Karak của Jordan, hôm 23-10. Vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Cảnh sát Jordan đã bắt giữ 3 nghi phạm trong cuộc đột kích vào 1 khu nhà ở Hamoud. Kênh tin tức Roya News dẫn nguồn tin cho biết một trong các nghi phạm hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch sau cuộc đấu súng với cảnh sát. Giới chức Jordan mô tả các nghi phạm là những “phần tử cực đoan” có liên hệ với các nhóm chưa xác định đang hoạt động tại Syria.

Jordan và Syria có chung một đường biên giới dài, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng buôn lậu vũ khí và ma túy, đặc biệt là hoạt động buôn bán chất gây nghiện Captagon. Jordan đã nhiều lần thực hiện các cuộc không kích ở miền Nam Syria nhắm vào những mạng lưới buôn lậu và các nhóm vũ trang, gây căng thẳng với Damascus do vi phạm chủ quyền của Syria.