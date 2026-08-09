ANTD.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trưng bày nhiều mảnh vỡ máy bay Mỹ và Israel sau 6 tuần xung đột, trong đó có tiêm kích F-15E và các UAV MQ-9, MQ-1C.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/8 tổ chức triển lãm các mảnh vỡ máy bay Mỹ và Israel bị bắn hạ trong 6 tuần xung đột.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết khu trưng bày có ghế phóng, một phần kính buồng lái và đuôi của tiêm kích F-15E Mỹ bị hạ hồi tháng 4. Một số bộ phận được chuyên gia hàng không Kai Greet xác định thuộc chiếc F-15E mang mã hiệu 00-3000, sử dụng ghế phóng ACES II.

Chiếc tiêm kích thuộc Không đoàn Tiêm kích số 48, đóng tại căn cứ Lakenheath ở Anh. Máy bay bị trúng tên lửa phòng không vác vai của Iran, buộc 2 thành viên tổ bay phải phóng ghế thoát hiểm. Một phi công được giải cứu nhanh chóng, trong khi người còn lại phải lẩn trốn lực lượng đối phương khoảng 2 ngày trước khi được sơ tán khỏi Iran.

Iran trưng bày ‘xác’ tiêm kích F-15E Mỹ bị bắn hạ

Việc thu giữ xác máy bay đối phương có thể giúp lực lượng quân sự nghiên cứu công nghệ và dữ liệu nhạy cảm. Kai Greet cho rằng dù bên vận hành thường tìm cách phá hủy máy bay rơi trên lãnh thổ đối phương, đối thủ gần như luôn có thể thu được một phần thông tin tình báo từ mảnh vỡ.

Iran từng nhiều lần công khai những công nghệ quân sự thu được từ đối phương. Đáng chú ý nhất là việc nước này trưng bày máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ.

Thống kê nguồn mở tính đến ngày 30/6 cho thấy ít nhất 57 máy bay Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Danh sách này có máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry, tiêm kích tàng hình F-35A và tiêm kích đa năng F-15E. Tuy nhiên phía Mỹ chưa lên tiếng về điều này.