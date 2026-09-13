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Đoàn tàu hỏa chở 186 hành khách bị trật bánh ở Pháp

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Giới chức Pháp đang điều tra xem liệu vụ tàu hỏa trật bánh khiến 44 người bị thương ở Normandy có phải do hành vi phá hoại hay không, sau khi một mảnh ray được tìm thấy trên đường ray.

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Hiện trường vụ tàu hỏa trật bánh ở Pháp. Ảnh: AFP/Getty Images

Đoàn tàu hỏa chở 186 hành khách từ Rouen đến Caen đã bị trật bánh vào tối 11-9 tại Cléon thuộc tỉnh Seine-Maritime ở Tây Bắc nước Pháp. Một cô gái 18 tuổi nằm trong số 44 người bị thương và đã được trực thăng đưa đến Bệnh viện Đại học Rouen, cảnh sát cho biết.

Một phát ngôn viên của cơ quan thông tin thuộc cảnh sát quốc gia Pháp cho biết mảnh ray được tìm thấy trên đường ray “có thể” liên quan đến vụ tàu hỏa trật bánh.

Các nhà điều tra đang xác định xem liệu các tình huống là do tai nạn hay có liên quan đến hành vi phá hoại, cơ quan này cho biết. Trong khi đó, Văn phòng công tố vẫn thận trọng trong việc đưa ra kết luận.

Các tai nạn đường sắt trước đây tại Pháp bao gồm vụ tàu hỏa trật bánh hồi tháng 7-2013 ở Brétigny-sur-Orge, phía nam Paris, khiến 7 người thiệt mạng. Vào tháng 11-2015, một đoàn tàu cao tốc TGV đang thực hiện thử nghiệm đã bị trật bánh tại Eckwersheim, gần Strasbourg, khiến 11 người thiệt mạng.

Theo CNN

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#tàu hỏa #tàu hỏa bị trật bánh #tai nạn đường sắt

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