Hơn 3 tháng qua các đại dương đang ấm lên

ANTD.VN - Một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết nhiệt độ bề mặt biển trung bình trên toàn cầu đã ở mức cao kỷ lục trong 100 ngày liên tiếp.

Ảnh: NHK

Viện nghiên cứu Climate Central đã phân tích nhiệt độ bề mặt biển trên toàn thế giới, không tính các vùng cực ở Nam Cực và Bắc Cực cũng như khu vực xung quanh, dựa trên dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Hôm 10-9, Climate Central công bố kết quả phân tích mới nhất. Theo số liệu sơ bộ, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu đã liên tục lập kỷ lục mới mỗi ngày kể từ ngày 2-6 năm nay.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ bề mặt biển hiện cao hơn khoảng 1 độ C so với mức trung bình trong giai đoạn từ năm 1982 đến 2010. Họ cho biết nhiệt độ nước biển tăng lên là do các đại dương hấp thụ hơn 90% lượng nhiệt dư thừa được tạo ra bởi hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cho rằng hiện tượng El Nino đang hình thành cũng góp phần đẩy nhiệt độ đại dương lên mức kỷ lục. Nhóm dự báo tình trạng này có thể tiếp diễn đến năm sau.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo nếu nhiệt độ bề mặt biển tiếp tục ở mức cao, hệ sinh thái biển có thể bị ảnh hưởng, kéo theo hiện tượng san hô bị tẩy trắng và cá chết hàng loạt. Họ cũng cho biết mưa lớn và bão có thể sẽ trở nên dữ dội hơn.

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng các đợt nắng nóng trên biển, tức tình trạng nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cao trong thời gian dài, xảy ra trong các năm 2023 và 2024 đã góp phần làm gia tăng những đợt nắng nóng kỷ lục và lũ lụt nghiêm trọng tại Nhật Bản. Nhóm nghiên cứu cho rằng cần cắt giảm lượng khí nhà kính để kiềm chế đà gia tăng nhiệt độ bề mặt biển.