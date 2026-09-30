Hàng loạt nghệ sỹ “hội ngộ” tại chương trình thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng”

ANTD.VN - NSND Hà Vy, nghệ sĩ Trà My, ca sĩ Phúc Tiệp, Minh Chuyên, Hà Myo, Xuân Đức… sẽ tham gia chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” số 3, diễn ra vào ngày 1-10 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mang những giai điệu yêu thương đến với người bệnh và đội ngũ y bác sĩ.

Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương tới đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị nội trú, ngày 1-10, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (số 2 Bế Văn Đàn, phường Hà Đông, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” số 3.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng 116 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (17/10/1910 - 17/10/2026).

Điểm được mong chờ nhất của chương trình là sự hội ngộ của dàn nghệ sĩ tên tuổi, những gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến như NSND Hà Vy, nghệ sĩ Trà My, ca sĩ Phúc Tiệp, ca sĩ Minh Chuyên, ca sĩ Hà Myo, ca sĩ Xuân Đức, nghệ sĩ A Páo, ảo thuật gia Trần Đình Quý, cùng sự dẫn dắt của MC Mạnh Thắng.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và những tiết mục giàu cảm xúc hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật đặc biệt, lan tỏa tinh thần sẻ chia tới các y bác sĩ và bệnh nhân.

Từ những giai điệu dân ca, nhạc truyền thống sâu lắng đến những ca khúc trẻ trung, giàu năng lượng mang âm hưởng vùng cao hay những màn ảo thuật biến hóa đầy bất ngờ, chương trình hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Chương trình là dịp để các bệnh nhân dù đang phải nằm viện điều trị vẫn được tận hưởng những phút giây thư giãn, tạm quên đi những mệt mỏi, đau đớn của bệnh tật để hòa mình vào những giai điệu tuyệt vời và tiếng cười rộn rã.

Bên cạnh những lời ca tiếng hát chữa lành, giá trị sẻ chia trong chương trình còn được nhân lên thông qua hoạt động trao tặng 20 suất quà từ thiện của đơn vị đồng hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp tại giường bệnh.

Những món quà nghĩa tình này không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm niềm tin giúp người bệnh vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Với thông điệp “Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng”, “Khúc ca Blouse trắng” hứa hẹn sẽ mang đến cho các bệnh nhân, người nhà người bệnh và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông một buổi chiều tháng 10 thật ấm áp, tràn đầy tiếng cười và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

“Khúc ca Blouse trắng” là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori (Tori Media) phối hợp tổ chức. Với sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương (Bộ Y tế), Báo An ninh Thủ đô, Tạp chí Sức khỏe Việt.