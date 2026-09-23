"Khúc ca Blouse trắng" số 2 lan tỏa yêu thương, tiếp tinh thần các bệnh nhi mùa Trung thu

ANTD.VN - Chiều ngày 18/09/2026, chương trình "Khúc ca Blouse trắng" số 2 với chủ đề "Trung thu yêu thương 2026" đã diễn ra tại Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Chương trình "Khúc ca Blouse trắng" số 2 được tổ chức nhằm mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Tham dự chương trình có PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế; TS Cao Việt Tùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện; ThS Bạch Thu Phương, Phụ trách phòng công tác xã hội cùng Ban lãnh đạo các đơn vị đồng hành BIDV, Khối Khách hàng Chiến lược & Bancassurance cùng những đơn vị Bảo trợ truyền thông, nghệ sĩ, y bác sĩ, CBCNV, bệnh nhi và người nhà bệnh nhi.

Tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng đã gửi lời cảm ơn tới Ban thường vụ, Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương. Đồng thời, PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng bày tỏ mong muốn thông qua “Khúc ca Blouse trắng” với chủ đề “Trung thu yêu thương 2026”, các bệnh nhi sẽ có thêm động lực và niềm tin để vượt qua bệnh tật.

PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng bày tỏ mong muốn thông qua “Khúc ca Blouse trắng” với chủ đề “Trung thu yêu thương 2026”, các bệnh nhi sẽ có thêm động lực và niềm tin để vượt qua bệnh tật.

Phát biểu tại sự kiện, TS Cao Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Với tâm niệm luôn tận tâm phục vụ chất lượng cho trẻ em Việt Nam, Bệnh viện Nhi luôn đặt cái tâm của mình vào trong từng hoạt động. Kể cả khi các bé đang nằm trong viện với những nỗi đau khác nhau, bệnh viện sẽ luôn cố gắng tổ chức thật nhiều sự kiện, ví dụ như chương trình “Khúc ca Blouse trắng để các bé vẫn có thể vui chơi trung thu và có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, giữ lại những điều đẹp nhất cho trẻ thơ”.

TS Cao Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại sự kiện.

Trước giờ khai mạc, đại diện chương trình cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đã trao 10 suất quà trị giá 20 triệu cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhất đang điều trị tại viện. Những món quà nhỏ tạo sự động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Trước giờ khai mạc, đại diện chương trình cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đã trao 10 suất quà trị giá 20 triệu cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhất đang điều trị tại viện.

Đặc biệt, các tiết mục ảo thuật, lắc vòng nghệ thuật, múa rối cạn, ca hát, liên khúc thiếu nhi quen thuộc trong chương trình nhanh chóng khuấy động không khí hội trường. Qua những tiết mục, nhiều bệnh nhi không giấu được nụ cười và sự háo hức, từ đó phần nào xua tan sự mệt mỏi của các em trong quá trình điểu trị bệnh.

Tiết mục ảo thuật do nghệ sĩ Tô Đức trình diễn tạo đem đến sự hài hước và tiếng cười cho các em nhỏ.

Nghệ sĩ múa rối cạn Xuân Long tiếp tục đưa các em nhỏ vào thế giới cổ tích với những con rối sống động, ngộ nghĩnh.

Sau phần biểu diễn đầy nội lực, MC đã có phần giao lưu cùng ca sĩ Ngô Lệ Quyên về câu chuyện phía sau ca khúc "Màu của thời gian" mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng đọng.

Kết thúc chương trình, BTC gửi lời cảm ơn gửi tới các đơn vị tổ chức, phối hợp và đồng hành. Đặc biệt, Top 5 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Miss Galaxy Việt Nam 2026 đã trực tiếp trao tận tay những lốc sữa cho toàn bộ các bệnh nhi có mặt tại sự kiện, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn tới các bé.

Top 5 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Miss Galaxy Việt Nam 2026 trực tiếp trao tận tay những lốc sữa cho toàn bộ các bệnh nhi có mặt tại sự kiện.

"Khúc ca Blouse trắng" là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành y tế, Hội Công tác xã hội ngành y tế và Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori phối hợp tổ chức; với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cùng sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Báo An ninh Thủ đô và Tạp chí Sức khỏe Việt.