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Thế giới

Máy bay chở 143 người bị đe dọa đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Thống đốc tỉnh Sanliurfa (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Hasan Sildak, cho biết chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không AJet trên hành trình từ Thủ đô Ankara đến Sanliurfa đã hạ cánh an toàn vào tối 5-10, sau khi phát hiện một mảnh giấy thông báo có thiết bị nổ trên máy bay.

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Một chiếc máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không AJet. Ảnh: AJet

Chuyến bay số hiệu 4180 của AJet khởi hành từ Ankara lúc 19h (giờ địa phương) để đến Sanliurfa thì một mảnh giấy thông báo có chất nổ trên máy bay được tìm thấy, khiến các đơn vị an ninh phải vào cuộc. Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Sanliurfa GAP lúc 20h05 tối cùng ngày.

Thống đốc Sildak cho biết máy bay chở 136 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Sau khi hạ cánh, nhà chức trách nói rằng tất cả biện pháp cần thiết đã được triển khai để đảm bảo sơ tán an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, đồng thời cấp độ an ninh đã được nâng lên mức cao nhất.

Sau khi hành khách và phi hành đoàn được sơ tán, các đơn vị an ninh sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay để tìm kiếm chất nổ.

Theo Newsroom

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Từ khóa:

#Hãng hàng không AJet #máy bay chở khách #đe dọa đánh bom #Thổ Nhĩ Kỳ

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