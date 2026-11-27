ANTD.VN - Số vụ vi phạm quy chế trong kỳ thi đại học năm nay của Hàn Quốc đã tăng gần 70% so với năm ngoái, dù chính phủ đã tăng cường mạnh công tác quản lý, giám sát trước lo ngại về gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giám thị kỳ thi đại học sử dụng máy quét cầm tay để ngăn chặn gian lận bằng AI tại một điểm thi ở thành phố Sejong vào ngày 19-11-2026

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc trình Ủy ban Giáo dục Quốc hội, tính đến ngày 26-11, tổng cộng 474 trường hợp gian lận đã bị phát hiện trong kỳ thi đại học diễn ra ngày 19-11, tăng 69,9% so với 279 trường hợp của năm ngoái.

Vi phạm liên quan đến thiết bị thông minh tăng 3,6 lần, từ 31 vụ năm ngoái lên 112 vụ năm nay, chiếm gần 1/4 tổng số vụ vi phạm.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 23-11 đã nộp đơn tố cáo hình sự đối với 6 thí sinh có hành vi gian lận nghiêm trọng liên quan đến thiết bị thông minh.

Trong đó, 3 thí sinh dùng điện thoại thông minh trong nhà vệ sinh để chụp ảnh đề thi, 1 thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi, 1 thí sinh dùng camera mini để chụp đề và 1 thí sinh bị phát hiện mang kính thông minh vào phòng thi.

Để ngăn chặn gian lận, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp kiểm soát triệt để ngay từ cổng vào điểm thi, sử dụng máy dò kim loại và thiết bị dò tần số vô tuyến để chặn hoàn toàn các vật dụng có thể dùng để gian lận.

Ngoài kỳ thi đại học, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng cho biết đang xem xét mở rộng điều tra gian lận sang các kỳ thi quốc gia khác như kỳ thi tuyển dụng giáo viên và kỳ thi đủ điều kiện giáo dục luật, đồng thời xem xét kéo dài thời hạn cấm thi đối với thí sinh gian lận từ 2 năm hiện nay lên 10 năm.