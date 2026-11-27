ANTD.VN - Trung Quốc vừa triệt phá đường dây quy mô lớn, tuồn hơn 38.000 mẫu máu của phụ nữ mang thai ra nước ngoài để xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép, gây lo ngại về an ninh sinh học và an toàn nguồn gen quốc gia.

Hơn 38.000 mẫu xét nghiệm từ phụ nữ mang thai đã được chuyển ra khỏi Trung Quốc

Chuyên án do Cục Chống buôn lậu, Hải quan Thâm Quyến chủ trì sau gần một năm trinh sát.

Trước đó, vào tháng 3-2025, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một xe ô tô màu trắng có dấu hiệu vận chuyển mẫu máu trái phép qua cửa khẩu Vịnh Thâm Quyến.

Qua kiểm tra, hải quan phát hiện 527 ống máu được niêm phong, giấu tinh vi bên trong hệ thống loa âm thanh độ chế ở cốp xe.

Mỗi ống máu đều kèm theo phiếu đăng ký xét nghiệm giới tính thai nhi do một cơ sở xét nghiệm ở nước ngoài cấp.

Từ manh mối này, cơ quan chức năng đã xác lập chuyên án, mở rộng điều tra ra nhiều tỉnh, thành phố.

Tháng 1-2026, lực lượng Hải quan Thâm Quyến phối hợp với các đơn vị địa phương đồng loạt đột kích tại Quảng Đông, Hải Nam, Phúc Kiến, bắt giữ 37 đối tượng, triệt phá 4 đường dây tội phạm, thu giữ thêm hơn 2.000 ống máu đang chuẩn bị tuồn ra ngoài.

Cơ quan điều tra xác định, đã có hơn 38.000 mẫu máu của thai phụ bị buôn lậu trót lọt ra nước ngoài.

Hiện vụ án đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát để truy tố theo quy định pháp luật.

Theo điều tra, các đối tượng quảng cáo dịch vụ xét nghiệm giới tính thai nhi không xâm lấn trên mạng xã hội với giá từ 2.000-3.000 Nhân dân tệ mỗi trường hợp, tổ chức lấy mẫu máu tại nhà, sau đó tập kết về Thâm Quyến rồi vận chuyển trái phép qua biên giới bằng nhiều thủ đoạn như quấn quanh người, giấu trong hành lý có ngăn bí mật.

Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định hành vi này không chỉ vi phạm lệnh cấm xác định giới tính thai nhi vì mục đích phi y tế, mà còn đe dọa an ninh sinh học quốc gia.

Bà Chang Pai, cán bộ Cục Chống buôn lậu Hải quan Thâm Quyến cho biết, mẫu máu của người mẹ mang thông tin di truyền của cả hai thế hệ là mẹ và thai nhi, được coi là một phần nguồn tài nguyên di truyền người của quốc gia.

Việc tập hợp số lượng lớn mẫu gen ở nước ngoài có thể bị lợi dụng để phân tích hồ sơ sức khỏe, đặc điểm di truyền của người dân, tiềm ẩn rủi ro khó lường.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng công nghệ di truyền nếu bị lạm dụng có thể trở thành vũ khí nguy hiểm.

Hành vi tuồn vật liệu di truyền người ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng hoặc lợi ích xã hội có thể bị xử lý hình sự với mức án lên tới 7 năm tù.

Tại Trung Quốc, việc xác định giới tính thai nhi vì mục đích phi y tế bị nghiêm cấm nhằm ngăn chặn tình trạng phá thai lựa chọn giới tính, bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh và bảo vệ quyền của phụ nữ.