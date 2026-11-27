ANTD.VN - Nvidia đã yêu cầu các đối tác sản xuất ngừng giao các máy chủ tích hợp chip của hãng cho khách hàng tại Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia, sau khi quy định cấp phép mới của Mỹ đối với chip tiên tiến có hiệu lực.

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Thông báo được đưa ra một tuần sau khi quy định mới của Bộ Thương mại Mỹ có hiệu lực từ ngày 19-11.

Dell và Supermicro, hai hãng lắp bộ xử lý của Nvidia vào máy chủ, đã thông báo với người mua tại 4 quốc gia trên rằng Nvidia sẽ không cho phép giao hàng các đơn đặt hàng của họ.

Quy định của Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu phải có giấy phép mới được xuất khẩu các lô hàng bộ xử lý tiên tiến chỉ định và thiết bị liên quan tới 4 nước Đông Nam Á trên và Brazil.

Các đơn vị nhận hàng có trụ sở chính tại Mỹ và các công ty có công ty mẹ cuối cùng đặt trụ sở tại Mỹ có thể được nhận hàng theo diện miễn trừ, với điều kiện phải báo cáo.

Washington cũng siết chặt kiểm soát đối với các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cho phép các công ty tại Trung Quốc và các thị trường bị hạn chế khác truy cập từ xa vào lượng lớn chip AI.

Mối lo ngại là khách hàng có thể sử dụng bộ xử lý tiên tiến của Mỹ để huấn luyện mô hình AI ngay cả khi bản thân con chip vẫn ở nước ngoài.

Chính quyền Mỹ đã bắt đầu điều tra nhà cung cấp dịch vụ đám mây Singapore Megaspeed từ năm 2024 về khả năng vi phạm kiểm soát xuất khẩu liên quan đến chip tiên tiến.

Megaspeed cho biết đã hợp tác với các cuộc thanh tra của Mỹ và thuê một hãng luật Mỹ để kiểm tra kho chip và các hoạt động tuân thủ.

Hội đồng quản trị Nvidia đã khôi phục chức vụ Tổng Giám đốc điều hành cho ông Jensen Huang vào ngày 23-11.

Ông Jensen Huang đã từ chức sau các báo cáo về mối quan hệ tình cảm với một cựu giám đốc điều hành của Megaspeed.

Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã tham vấn các quan chức Mỹ và nhận thấy việc ông Jensen Huang trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia.